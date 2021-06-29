Жара не парит: 3 главные проблем кожи летом и их решения

Зимой кожа шелушится от холода, весной краснеет от ветра и сырости.

Ждешь лета, чтобы избавиться от всего этого наконец-то… Но нет! Летом на нас сваливаются новые неприятности. Разберемся, как все-таки избежать жирного блеска, нежелательной пигментации и подружиться с санскринами раз и навсегда.

Проблема: жирность

В жару многие замечают жирный блеск в Т-зоне. Все потому что комбинированная кожа – одна из самых распространенных. А повышение температуры активизирует сальные железы, которые и так работают на полторы ставки у обладательниц смешанного типа. Сюда добавим пот, городскую пыль и грязь. В итоге имеем то, что имеем.

Решение: очищение

Чтобы предотвратить жирность кожи, умывайтесь с деликатным средством ежедневно утром и вечером. Подберите продукт для своего типа и прислушайтесь к ощущениям. После использования не должно быть стянутости или, наоборот, чувства загрязненности. Если пилинг, то только деликатный, а лучше и вовсе воздержаться летом от самостоятельного применения средств с кислотами. Доверьтесь косметологу или отложите процедуру до осени.

Проблема: высыпания

Частое заблуждение - отказаться от увлажнения, если кожа выглидет излишне жирной и склонной к высыпаниям. Развеиваем миф: любой тип нуждается в уходе круглый год, просто подобрать его нужно с умом. А лучше со специалистом.

Решение: правильный уход

Легкие некомедогенные текстуры, такие как гели, флюиды и эмульсии, - идеальный вариант. Не забывайте также об освежающих и охлаждающих масках, их применение особенно приятно в такие жаркие дни. Гиалуроносодержащие кремы нужно наносить в последнюю очередь, чтобы молекулы гиалурона смогли «запечатать» влагу внутри дермы. А еще на помощь придут увлажняющие мисты, термальная или цветочная вода. Они поддержат баланс в течение дня.

Проблема: фотостарение

Подошли к болезненной теме для всех косметологов - санскринам. Как бы громко и часто они не говорили об их пользе и обязательном применении, пользуются SPF-кремами далеко не все. И очень зря. Кожа летом активно работает, выделяя себум, запуская потоотделение для нашего охлаждения, а тут еще и палящее солнце вдобавок. УФ-лучи очень травматичны, вызывают старение эпидермиса, обезвоживание, углубление мимических линий, возрастные пигментные пятна и прочее. Правда страшно?

Решение: защита

Нанесение сонцезащитного средства убережет покров от таких неприятностей. Сейчас бьюти-бренды предлогают разнообразные кремы с превосходной защитой от UVA- и UVB-излучений одновременно. А если текстура кажется слишком сложной для нанесения и ощущается тяжелой, то спрей - шикарный вариант. Наносите на макияж и обновляйте по необходимости.

И главный совет

На каком бы уходе вы не остановили свой выбор, всегда приобретайте средства в проверенных магазинах. Только тогда ожидаемый результат будет достигнут. Например, на сайте PARFUMS представлена только оригинальная продукция от всемирно известных компаний.

Уделите своей коже всего пару минут, и она вас приятно удивит красотой и здоровьем!

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