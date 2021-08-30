Защищенные ноутбуки: ТОП-3 модели для безопасного хранения данных

Они идентифицируют пользователя до входа в систему.

Корпоративный или домашний ноутбук может хранить ценные данные, которые не должны никуда передаваться. Мы собрали подборку лэптопов, которые идентифицируют пользователя, прежде чем выполнить вход в систему.

Acer Swift 3

Компактная модель в тонком металлическом корпусе. Толщина устройства всего 16,2 мм. Экран считается оптимальным для выполнения офисных задач и получил диагональ в 13,5 дюймов.

Ноутбуки серии Acer Swift 3 поддерживают технологию Windows Hello – для входа в систему нужно отсканировать отпечатки пальцев. Благодаря сканеру доступ ко внутренним данным есть только у людей, которые занесены в базу лэптопа.

Модель работает на базе продвинутого процессора Intel Core 11. Гаджет одним из первых прошел тестирование в рамках программы Intel Evo. Успешное внедрение Evo-платформы – это гарантия стабильно высокой скорости отклика на команды пользователя, мгновенного пробуждения, повышенной автономности и возможности быстрой зарядки.

Устройство оснастили встроенной графикой Intel Iris Xe и скоростной оперативной памятью DDR4 стандарта. Емкость оперативного хранилища – 16 Гб.

Lenovo ThinkPad E-серии

Купить ноутбук из E-серии – решение для людей, которые заняты в малом или среднем бизнесе. Высокий уровень защищенности определяет коммерческую направленность модели. Гаджеты часто покупают в офисы и на предприятия.

За защиту данных отвечает встроенный в кнопку питания сенсор отпечатков пальцев. Устройство также оснастили дополнительной инфракрасной камерой. ИК-камера работает при поддержке технологии Glance – датчик считывает присутствие пользователя, если тот отходит, экран автоматически блокируется. Лэптоп также поддерживает функцию Smart Pointer, которая отвечает за подключение и работу сразу нескольких дисплеев.

Производительность обеспечивает процессор AMD Ryzen 7-го поколения. Устройство оснащено видеокартой Radeon.

HP ProBook 400

Модель среднего ценового сегмента. Ноутбук в Киеве можно забрать за 20-22 тыс. грн. Лэптоп защищен с помощью сканера отпечатков пальцев и IR-камеры, которая работает в связке с Windows Hello.

Устройство весит 1,5 кг. Диагональ экрана зависит от выбранной конфигурации – это может быть 13, 15 или 17 дюймов. За высокую производительность модели отвечает процессор Intel i7 Kaby Lake Refresh.

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