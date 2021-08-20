Зачем летом и осенью нужна новогодняя гирлянда

Зима - время морозного воздуха, снежных забав и ярких новогодних гирлянд. Эти светящиеся нити и сетки украшают дома, магазины, деревья. Но с завершением зимнего сезона очень часто гирлянды отправляются на хранение до следующего праздника, который наступит только через год. Можно ли использовать новогодние гирлянды и в другие сезоны или это - сугубо зимний атрибут?

Весной редко хочется вернуть огоньки, ведь накопившиеся за зиму впечатления от их сияния все еще теплы и актуальны. А вот летом и осенью новогодние гирлянды снова могут пригодиться. Им можно найти самое разное применение и некоторые из вариантов мы рассмотрим в этой статье.

Зачем нужна новогодняя гирлянда осенью? Включите ее осенним вечером, когда за окном уже темно и дует ветер. Приглушенный свет гирлянды заменит собой огни свечей, поможет создать уютную и теплую атмосферу в помещении. К тому же, это - экономичный и очень удобный в использовании источник света. Такой ночник можно переносить из одной комнаты в другую, размещать на разных поверхностях, подвешивать. Поместите небольшую гирлянду в стеклянный сосуд и создайте эксклюзивный авторский светильник для спальни, гостиной или детской.

Осенью отмечают еще один интересный тематический праздник - Хэллоуин. Это самое время зажечь гирлянды! Яркие огоньки станут одним из центральных элементов вечеринки. Украсьте ими фотозоны, разместите гирлянды возле вырезанных тыкв, привидений из простыней, пауков и черепов. Гирлянды на Хэллоуин незаменимы!\

Автономные гирлянды (на батарейках) можно использовать для фотосессий на природе. В комплекте с осенними разноцветными листьями они помогут создать самые таинственные образы. Такие светодиодные гирлянды наиболее актуальны для фото в условиях тумана, утренней дымки, в лесу или на озере.

Не меньшее количество разнообразных вариантов применения можно найти для новогодней гирлянды летом. Используйте все те же идеи, что применимы для осени. Например, отправляясь на дачу захватите с собой импровизированный ночник:

гирлянда не займет много места в багаже;

она легкая и не утяжеляет сумку;

гирлянда не разобьется в дороге;

если изделие на батарейках - варианты его размещения безграничны.

Гирлянда поможет создать романтическое настроение на свидании. Захватите с собой этот светодиодный предмет на прогулку или пикник, создайте с его использование имитацию свечей на покрывале, дополните импровизированный стол закусками и шампанским. Это стильно, безопасно, красиво и удобно.

Новогодней гирляндой можно украсить беседку, в которой собирается семья или друзья. Она осветит место посиделок, поможет решить проблему электроснабжения максимально экономично и без необходимости внесения изменений в месторасположение предметов. Такой свет уместен вечером, ведь нередко разговоры и “шашлыки” продолжаются и в темное время суток.

Гирлянда - универсальный интерьерный предмет декора, который не стоит прятать в дальний ящик после завершения зимы. Найдите свои способы применения гирлянды летом и осенью и поделитесь ими с друзьями.

Купить гирлянды круглый год в любом необходимом вам варианте исполнения можно в Евросвет. В каталоге представлены как одноцветные модели, так и гирлянды с разными диодами, возможностью переключения режимов, работающие от сети и на батарейках. Здесь точно найдется именно тот вариант, который нужен вам для инсталляций или фотосессии.

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