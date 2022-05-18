За сутки оккупанты убили десять мирных жителей Донбасса: среди погибших - два ребенка

За сутки оккупанты убили десять мирных жителей Донбасса: среди погибших - два ребенка

В настоящее время невозможно посчитать количество жертв в Волновахе и Мариуполе.

За сутки, 18 мая, в результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области погибли десять мирных жителей: среди погибших - два ребенка.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 18 мая россияне убили 10 мирных жителей Донбасса: 7 в Лимане и 3 в Бахмуте. Среди погибших 2 ребенка: 1 в Лимане и 1 Бахмуте", — говорится в сообщении.

Кроме этого, еще семь гражданских получили ранения.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Отметим, из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 392 гражданских, 1103 получил ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Напомним, на Донецком направлении противник обстреливал позиции подразделений украинских войск вдоль линии столкновения по всему спектру вооружения, включая авиацию.

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