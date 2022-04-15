За 40 дней войны более 50 миллионов евро частных денежных переводов поступило на карты украинских банков по данным сервиса TransferGo Пресс-релиз

За 40 дней войны более 50 миллионов евро частных денежных переводов поступило на карты украинских банков по данным сервиса TransferGo Пресс-релиз

С 24 февраля украинские мигранты и пользователи из других стран совершили более 400 000 транзакций на сумму более 50 млн евро.

Среди топ-5 стран, откуда переводили деньги – Польша, Литва, Германия, Венгрия и Великобритания. К началу войны, пользователи сервиса TransferGo переводили деньги реже и большими суммами, в течение остального месяца количество транзакций на одного пользователя выросло в 3 раза, а сумма перевода снизилась на 30%. В целом, объем денежных переводов в Украину в первом квартале 2022 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом в 2021.

«Предоставление денежной помощи Украине жизненно необходимо и важно. Мы отменили все оплаты за мгновенные переводы на карты украинских банков, а также сделали возможным бесплатно переводить средства в проверенные благотворительные организации, в том числе и в Гуманитарный фонд Национального Банка Украины. Дополнительно, нам удалось помочь Посольству Украины в Великобритании в организации проекта With Ukraine, который собрал более 350 тыс. евро помощи” - подчеркнул СЕО и соучредитель компании Даумантас Двилинскас.

С самого начала войны TransferGo отменил комиссии за мгновенные переводы в Украину – отправить деньги можно мгновенно и бесплатно на карты и IBAN всех украинских банков, даже если картой пользуются за границей.

Также TransferGo обеспечивает переводы без оплат и комиссий на счета проверенных благотворительных организаций, поддерживающих Украину и украинцев в Европе. Так, в течение 30 дней с 24 февраля через сервис было переведено более 20 тыс. евро в 16 организаций.

Напомним, в 2021 году только с помощью международного онлайн-сервиса денежных переводов TransferGo, трудовые мигранты отправили в Украину более 525 миллионов евро в 2021, что на 32% больше по сравнению с 2020.

О компании TransferGo

TransferGo – один из первых международных сервисов денежных переводов, что остановил переводы в Россию после 24 февраля 2022 и отменил комиссию за мгновенные переводы на украинские карты и банковские счета.

Основанный в 2012 году TransferGo – один из самых быстрых и безопасных сервисов денежных переводов в Европе и первая общеевропейская компания, которая может гарантировать, что деньги будут доставлены получателю в течение 30 минут. На глобальной платформе отзывов пользователей Trustpilot компания получила оценку "Отлично" и получила 96-процентный пятизвездочный рейтинг.

В сентябре 2021 года TransferGo получил награду Cross border solution of the year на конференции Global Payments Day 2021 в Киеве.

В октябре 2021 г. международная платежная система TransferGo была зарегистрирована в Национальном Банке Украины.

В настоящее время компания обслуживает 3,5 млн. пользователей на 160 рынках в странах Европы, Азии, США, Канады и Латинской Америки с офисами в Берлине, Вильнюсе, Стамбуле и Варшаве и штаб-квартирой в Лондоне.