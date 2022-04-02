Вражеские удары по Полтаве и Кременчугу: глава ОВА уточнил информацию о жертвах и пострадавших

Вражеские удары по Полтаве и Кременчугу: глава ОВА уточнил информацию о жертвах и пострадавших

По Полтаве выпустили не менее 4 ракет и ударили по двум инфраструктурным объектам.

В результате вражеских ракетных ударов по Полтаве жертв и раненых нет, но в городе Кременчуг, куда утром налетела авиация оккупантов, есть пострадавшие.

Также читайте Ракетные удары по Полтаве и авиабомбардировка Кременчуга: глава ОВА сообщил подробности

Об этом 2 апреля сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"В Полтаве – без жертв и раненых, к счастью. В Кременчуге, по предварительной информации, есть пострадавшие", — заявил он.

Стоит отметить, что в ночь на 2 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Полтаве, а утром самолетами атаковали Кременчуг.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 38-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: