VIVO café на АЗК UPG: вкусно, как за семейным столом!

Здесь можно заправиться высококачественным горючим, воспользоваться дополнительным сервисом и вкусно поесть всей семьей или с друзьями в кафе ресторанного формата VIVO café.

Ощутить себя за родительским столом, где все приготовлено с любовью и заботой, – именно такова концепция заведения, которая по-особому отозвалась украинцам.

Компания постоянно обновляет меню, отвечая вызовам времени. К его созданию UPG подходит, учитывая вкусовые предпочтения гостей. А для этого регулярно проводятся опросы постоянных и потенциальных клиентов.

«Посредством проведения онлайн-исследований мы не только аккумулируем пожелания клиентов, но и обязательно предоставляем им обратную связь. Есть даже внутренняя рубрика под кодовым названием «Вы просили – мы сделали». Наша команда делает все возможное, чтобы каждый клиент почувствовал заботу, а блюдо, которое он заказал в VIVO café, напоминало о доме», – рассказала Виктория Горовая, заместитель исполнительного директора сети АЗК UPG.

Виктория Горова, заместитель исполнительного директора сети АЗК UPG

Сегодняшнее меню построено по принципу воспроизведения вкусной домашней кухни – блюд, знакомых с детства. Речь идет не только о вкусе, но и об атмосфере – уюте, который придает нам сил бороться и заряжает на победу.

Одним из самых популярных блюд здесь неизменно остается бургер, которого здесь семь видов. Клиенты обожают это блюдо за пышную и ароматную булочку бриош и нежную сочную котлету, содержащую 80% высокого качества говядины.

Кроме того, в VIVO café всегда готовы порадовать вас сезонными новинками. Так, накануне новогодне-рождественских праздников вы сможете насладиться холодцом или любимым оливье – блюдами, которые стали традиционными на столе каждой украинской хозяйки.

VIVO café в сети АЗК UPG

Важно, что кухня кафе – это предприятие полного цикла, где все готовится исключительно из свежих продуктов. Каждое блюдо – результат работы профессиональных поваров, бережные руки которых превращают свежую говядину в сочную котлету для вашего бургера, картофель – в хрустящие деруны, а свежие овощи – в незабываемый «Цезарь».

«Война не только испытывает нас крепость, но и сделала сильнее. Были дни, когда наш клиентопоток возрос вдвое. Работа кухни была титанической. Компания оперативно пересмотрела свои внутренние процессы и адаптировала их к сегодняшним вызовам. Мы уже отработали соответствующие схемы работы и готовы кормить наших гостей вкусными обедами, несмотря ни на что», – рассказала Виктория Горовая.

Впереди у компании еще много планов и проектов, которые непременно будут воплощены, ведь мы, украинцы, сильны, когда едины, а значит – непобедимы.