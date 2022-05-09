Вечная дилемма, или как правильно выбрать автозапчасти?

Что для автомобиля самое главное во время ремонта?

Конечно же, это качественно подобранные запчасти, которые будут иметь гарантию от производителя и прослужат длительный период времени. Но часто при выборе автозапчастей мы можем кинуться на уловки мошенников или поставщиков, которые торгуют товаром, далёким от идеала. Как не совершать бездумные покупки и приобретать нужные запчасти с холодным умом – об этом нам расскажут наши эксперты.

Правильно выбираем автомобильные запчасти

Водители с опытом вождения точно могут подметить, что никакие запчасти не могут прослужить вечно. Рано или поздно, вам все равно придётся искать замену и обращаться в автосервис с нуждой ремонта.

Но тут возникает дилемма – как не купить «ширпотреб» вместо качественной и оригинальной детали с гарантией?

Для этого изначально нужно иметь базу знаний, которая поможет вам отличить оригинал от «пустышки». Для этого нужно:

Узнайте информацию о продавце – можно почитать отзывы на сайте или специализированных интернет-порталах;

Важно знать производителя интересующей вас запчасти и ее примерную стоимость – так можно избежать лишней переплаты;

Если на рынке отсутствуют оригинальные детали, можно обратить внимание на б/у запчасти, которые сэкономят ваш бюджет. В то же время стоит быть очень внимательными, так как у таких запчастей нет гарантии и их поставки могут производиться из разных стран. Если деталь пришла из европейских стран (Англия, Германия), у них будет остаточный ресурс для длительной работы больше 60%; если это Латвия, Беларусь, Литва, Польша, то их остаточный ресурс будет на ранг ниже и составит порядка 35% - 55%. На остальные страны мы даже советуем не обращать внимание.

Учитывая все эти нюансы и узнавая преждевременно всю нужную информацию, вы перестанете рисковать. Так ваши деньги останутся при вас, а машина будет оборудована новыми и качественными запчастями, которые к тому же можно удобно подобрать по VIN номеру.

Что лучше – переплатить или купить б/у?

Как мы уже успели отметить, у б/у запчастей нет длительной гарантии. Она может составлять пару месяцев от силы, в то время как новые детали от производителя могут «похвастаться» сроком гарантии и длительностью износа. Так у вас изначально есть преимущество – ваша «ласточка» будет летать дольше. Поэтому, мы советуем «не менять шило на мыло», а сразу подумать о преимуществах покупки.

Где купить оригинальные автозапчасти?

Если вы задались данным вопросом, ответ будет прост – заходите в интернет-магазин автозапчастей «АТЛ». У нас вы найдете все необходимые детали, запчасти, масла и другие необходимые автотовары для ухода за вашей «ласточкой», которые имеют гарантию качества от производителей.

Обращаясь в «АТЛ», ваш автомобиль всегда будет на ходу