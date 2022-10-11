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Ваше обеспеченное будущее - работа за границей от Layboard

Дата публикации
Просмотры
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2 мин
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Ваше обеспеченное будущее - работа за границей от Layboard

Многие люди в наше время ищут работу за границей, они эмигрируют за рубеж из разных соображений:

  •  Малая заработная плата по его специальности, зарплата в евространах более справедливая
  • Недостаточно рабочих мест по его профессии в своем городе или стране
  • На рынке труда ситуация сложная
  • Не удовлетворяет карьерный рост, экономика в стране или социальное положение

С другой стороны :

  • Студент проходит практику в другой стране
  • Стажировка
  • Волонтерство по социальной программе. Получая при этом опыт и вознаграждение в денежном эквиваленте

Любовь к биржевым площадкам меняется ежегодно, давайте посмотрим на лидирующую пятерку сайтов, исходя из опросов пользователей

  • Layboard
  • BVS Rabota
  • Gremi Personal
  • Angellist
  • Coworks

Есть два типа мигрантов. Для одних работа в странах СНГ считается интригующей идеей, и по собственному желанию, и из каких-то своих побуждений. Для других без какой либо инициативы и причины, в том числе сложных жизненных обстоятельств (вынуждено). Их разница в том, что первых мигрантов можно отнести к гастарбайтерам приехавшим на заработки, а вторых можно назвать экспатами, но самая большая разница между указанными мигрантами это их перспектива. Но чтоб в будущем не было проблем отнеситесь к выбору организации https://layboard.com которая будет вас трудоустраивать с большой ответственностью.

Востребованные специалисты за рубежом

Большая часть работодателей в Европе предпочитают следующие вакансии физического труда

  • Заводы
  • Фабрики
  • Строительство
  • Следующей категорией по востребованности
  • Кассиры
  • Продавцы
  • Швеи
  • Менеджер по продаже

Востребованы квалифицированные работники имеющие отношение к медицине

  • Врачи
  • Младший медперсонал
  • Сиделки, которые будут присматривать за больными и пожилыми людьми

А также предоставляется работа тем, у кого есть опыт в работе

  • Маркетинг
  • Реклама
  • PR

Какой заработок предлагают нам в евространах

Самый высокий оклад предлагают Великобритания, Израиль, Канада, США, Норвегия. Их средний заработок составляет 63 тыс/грн, это на 3 раза выше чем средняя заработная плата в Украине.

  • Израиль-86000
  • Великобритания-76570
  • Нидерланды-54960
  • США-52540
  • Чехия-40950
  • Литва-36000
  • Словакия-34500
  • Польша-33660
  • Угорщина-24550
  • Болгария-20270

Что необходимо знать при трудоустройстве

Если вы решили отправиться на заработки за рубеж, вам необходимо знать:

  • Ищите работодателя у себя в стране и ведите переговоры с ним заранее
  • Лучше выбирать работу по контракту
  • Прежде чем уехать, узнайте какая организация будет контролировать ваше трудовое соглашение по приезду
  • Никому не доверяйте свои документы, лучше сделать ксерокопии
  • Зарегистрироваться в консульстве, чтоб документы были легальными.

Высоких вам заработков и удачи в поиске работы.

Дата публикации
Просмотры
156
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