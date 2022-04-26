В Запорожской области россияне пытаются наступать возле Трудолюбовки: ситуация контролируемая

На Запорожском направлении оккупанты государства-террориста России ведут наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка.

Несмотря на попытки наступления российских оккупантов, ситуация остается контролируемой. В частности, за сутки было ликвидировано 40 оккупантов российской армии.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

В результате атаки россиян в Родах повреждены восемь жилых домов, а также горел камыш. В Васильевке в результате российских ударов горело подсобное помещение автозаправочной станции. В Молочанске Пологовского района на железнодорожной станции из-за военных действий России огнем поврежден железнодорожный пассажирский вагон. Россияне повлекли за собой свои обстрелы пожара на территории частных домовладений в Орехове.

Спасатели уничтожили остатки ракетных снарядов "Ураган" в районе села Камышеваха, а также в Таврическом Пологовского района обезврежено 12 остатков "Урагана" и 152-миллиметровый артиллерийский снаряд.

Как сообщалось, в вторник, 26 апреля, в 6:41 и 6:46 две крылатые ракеты российской армии пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС в направлении Запорожья.

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