В Киеве состоится презентация Мобильного хирургически стабилизационного пункта Keep Life: детали

Keep Life будет служить медикам для стабилизации больных и раненых.

10.11.2023 с 10:00 до 17:00 в Киеве, Национальном музее истории Украины во второй мировой войне, (монумент "Батьківщина-мати") состоится презентация Мобильного хирургически-стабилизационного пункта KeepLife .

Пресс-конференция в 13:00.

Когда каждая минута может стоить жизни, мы не имеем права терять время, обеспечение всей оборонной линии Украины современными пунктами неотложной помощи – это тысячи спасенных жизней!

Условия работы украинских медиков сегодня:

намеренно разрушены агрессором локальные медицинские учреждения;

поврежденные пути и длительная эвакуация;

работа под обстрелами;

отсутствие санитарных условий в собственноручно обустроенных пунктах (палатках, заброшенных домах);

сложные условия в зимний период и блекаут;

нехватка современного профильного медоборудования.

KeepLife будет служит медикам для стабилизации больных и раненых, в том числе выполнения хирургических операций повышенной сложности непосредственно вблизи мест поражения или наступления клинического случая.

Первый стабилизационный пункт был передан нашим Благотворительным Фондом им. Бориса Возницкого медикам Запорожской области в декабре 2022-го, и он уже успешно зарекомендовал себя, как лучший среди существующих на тот момент украинских аналогов.

После многочисленных консультаций и тестирований, разработчикам KeepLife был поставлен ряд задач и требований: небольшие внешние габариты, увеличена внутренняя рабочая площадь, улучшены условия мобильности, автономности и энергосбережения.

Итак, разработка KeepLife обладает следующими преимуществами:

Минимальные внешние габариты (модуль 7,2*2,5*2,4м, закрепленный на платформе 10-тонного транспортного средства);

Раздвижной с обеих сторон модуль (рабочая площадь увеличивается на 8 кв м, скорость развертывания — 5 мин, доступно к выполнению 1 лицом);

Быстрая подготовка к приему пациентов (в теплое время года – практически мгновенно, зимой – полное прогревание приточно-вытяжной системой осуществляется до 15 мин и сохраняется благодаря эффективному утеплению);

Оперативная передислокация и хорошая проходимость по бездорожью (за счет просчитанной жесткости крыльев стабилизационный пункт может срочно перемещаться даже в развернутом состоянии);

Соблюдение санитарных условий (внутренние поверхности выполнены из пластика/нержавеющей стали, что позволяет мытье под напором и санобработку);

Длительная автономность достигается благодаря 16-КВт генератору, резервным водяным баком на 650л, дополнительным топливным баком на 360л, аккумулятором ИБП.

Современное медицинское оснащение: аппарат искусственной вентиляции, кислородный концентратор, мультипараметрический монитор, электрохирургический аппарат, дефибриллятор, стерилизатор, УЗИ и др., которые позволяют принимать одновременно 2 пациентов (при необходимости Keep Life будет иметь пропускную способность до 60 чел. в течение суток).

будет иметь пропускную способность до 60 чел. в течение суток). Относительно невысокая стоимость готового мобильного пункта по сравнению с иностранными и украинскими аналогами (зависит от наполнения – хирургия может изменяться на стоматологию, гинекологию, лабораторию и т.п., в зависимости от потребностей).