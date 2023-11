В Киеве состоится презентация Мобильного хирургически стабилизационного пункта Keep Life: детали

10.11.2023 с 10:00 до 17:00 в Киеве, Национальном музее истории Украины во второй мировой войне, (монумент "Батьківщина-мати") состоится презентация Мобильного хирургически-стабилизационного пункта KeepLife .

Пресс-конференция в 13:00.

Когда каждая минута может стоить жизни, мы не имеем права терять время, обеспечение всей оборонной линии Украины современными пунктами неотложной помощи – это тысячи спасенных жизней!

Условия работы украинских медиков сегодня:

KeepLife будет служит медикам для стабилизации больных и раненых, в том числе выполнения хирургических операций повышенной сложности непосредственно вблизи мест поражения или наступления клинического случая.

Первый стабилизационный пункт был передан нашим Благотворительным Фондом им. Бориса Возницкого медикам Запорожской области в декабре 2022-го, и он уже успешно зарекомендовал себя, как лучший среди существующих на тот момент украинских аналогов.

После многочисленных консультаций и тестирований, разработчикам KeepLife был поставлен ряд задач и требований: небольшие внешние габариты, увеличена внутренняя рабочая площадь, улучшены условия мобильности, автономности и энергосбережения.

Итак, разработка KeepLife обладает следующими преимуществами:

В наших планах — серийное производство Keep Life и охват широчайшей площади среди зон риска.

Фото Keep Life

Описание разработки на сайте https://keeplife.cfbvoznytskyy.org/.

Проект осуществлен за финансирование иностранных партнеров: Tyingvines USA, ICROSS Canada, Walk with me, Shipping Compassion Around the World, Diamondback Energy. Также присоединились украинские благотворители — БФ Леруа Мерлен Солидарность, Экстрим ЛТД, телеграмм-канал Мемарня и другие.

Поэтому призываем всех, кто готов присоединяться (технически, финансово, медийно) к проекту, зарегистрироваться здесь: http://surl.li/momqc

Организационные вопросы по участию в презентации – менеджер Альбина Бриллиантова +380677227518.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.