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В Киеве состоится презентация Мобильного хирургически стабилизационного пункта Keep Life: детали Новости компаний

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Киеве состоится презентация Мобильного хирургически стабилизационного пункта Keep Life: детали

Фото Keep Life

Keep Life будет служить медикам для стабилизации больных и раненых.

10.11.2023 с 10:00 до 17:00 в Киеве, Национальном музее истории Украины во второй мировой войне, (монумент "Батьківщина-мати") состоится презентация Мобильного хирургически-стабилизационного пункта KeepLife .

Пресс-конференция в 13:00.

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Когда каждая минута может стоить жизни, мы не имеем права терять время, обеспечение всей оборонной линии Украины современными пунктами неотложной помощи – это тысячи спасенных жизней!

Условия работы украинских медиков сегодня:

  • намеренно разрушены агрессором локальные медицинские учреждения;
  • поврежденные пути и длительная эвакуация;
  • работа под обстрелами;
  • отсутствие санитарных условий в собственноручно обустроенных пунктах (палатках, заброшенных домах);
  • сложные условия в зимний период и блекаут;
  • нехватка современного профильного медоборудования.

KeepLife будет служит медикам для стабилизации больных и раненых, в том числе выполнения хирургических операций повышенной сложности непосредственно вблизи мест поражения или наступления клинического случая.

Первый стабилизационный пункт был передан нашим Благотворительным Фондом им. Бориса Возницкого медикам Запорожской области в декабре 2022-го, и он уже успешно зарекомендовал себя, как лучший среди существующих на тот момент украинских аналогов.

После многочисленных консультаций и тестирований, разработчикам KeepLife был поставлен ряд задач и требований: небольшие внешние габариты, увеличена внутренняя рабочая площадь, улучшены условия мобильности, автономности и энергосбережения.

Итак, разработка KeepLife обладает следующими преимуществами:

  • Минимальные внешние габариты (модуль 7,2*2,5*2,4м, закрепленный на платформе 10-тонного транспортного средства);
  • Раздвижной с обеих сторон модуль (рабочая площадь увеличивается на 8 кв м, скорость развертывания — 5 мин, доступно к выполнению 1 лицом);
  • Быстрая подготовка к приему пациентов (в теплое время года – практически мгновенно, зимой – полное прогревание приточно-вытяжной системой осуществляется до 15 мин и сохраняется благодаря эффективному утеплению);
  • Оперативная передислокация и хорошая проходимость по бездорожью (за счет просчитанной жесткости крыльев стабилизационный пункт может срочно перемещаться даже в развернутом состоянии);
  • Соблюдение санитарных условий (внутренние поверхности выполнены из пластика/нержавеющей стали, что позволяет мытье под напором и санобработку);
  • Длительная автономность достигается благодаря 16-КВт генератору, резервным водяным баком на 650л, дополнительным топливным баком на 360л, аккумулятором ИБП.
  • Современное медицинское оснащение: аппарат искусственной вентиляции, кислородный концентратор, мультипараметрический монитор, электрохирургический аппарат, дефибриллятор, стерилизатор, УЗИ и др., которые позволяют принимать одновременно 2 пациентов (при необходимости KeepLife будет иметь пропускную способность до 60 чел. в течение суток).
  • Относительно невысокая стоимость готового мобильного пункта по сравнению с иностранными и украинскими аналогами (зависит от наполнения – хирургия может изменяться на стоматологию, гинекологию, лабораторию и т.п., в зависимости от потребностей).

В наших планах — серийное производство Keep Life и охват широчайшей площади среди зон риска.

Фото Keep Life / ©
Фото Keep Life

Описание разработки на сайте https://keeplife.cfbvoznytskyy.org/.

Проект осуществлен за финансирование иностранных партнеров: Tyingvines USA, ICROSS Canada, Walk with me, Shipping Compassion Around the World, Diamondback Energy. Также присоединились украинские благотворители — БФ Леруа Мерлен Солидарность, Экстрим ЛТД, телеграмм-канал Мемарня и другие.

Поэтому призываем всех, кто готов присоединяться (технически, финансово, медийно) к проекту, зарегистрироваться здесь: http://surl.li/momqc

Организационные вопросы по участию в презентации – менеджер Альбина Бриллиантова +380677227518.

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Дата публикации
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