В Киеве состоится презентация Мобильного хирургически стабилизационного пункта Keep Life: детали

Keep Life будет служить медикам для стабилизации больных и раненых.
10.11.2023 с 10:00 до 17:00 в Киеве, Национальном музее истории Украины во второй мировой войне, (монумент "Батьківщина-мати") состоится презентация Мобильного хирургически-стабилизационного пункта KeepLife .
Пресс-конференция в 13:00.
Когда каждая минута может стоить жизни, мы не имеем права терять время, обеспечение всей оборонной линии Украины современными пунктами неотложной помощи – это тысячи спасенных жизней!
Условия работы украинских медиков сегодня:
- намеренно разрушены агрессором локальные медицинские учреждения;
- поврежденные пути и длительная эвакуация;
- работа под обстрелами;
- отсутствие санитарных условий в собственноручно обустроенных пунктах (палатках, заброшенных домах);
- сложные условия в зимний период и блекаут;
- нехватка современного профильного медоборудования.
KeepLife будет служит медикам для стабилизации больных и раненых, в том числе выполнения хирургических операций повышенной сложности непосредственно вблизи мест поражения или наступления клинического случая.
Первый стабилизационный пункт был передан нашим Благотворительным Фондом им. Бориса Возницкого медикам Запорожской области в декабре 2022-го, и он уже успешно зарекомендовал себя, как лучший среди существующих на тот момент украинских аналогов.
После многочисленных консультаций и тестирований, разработчикам KeepLife был поставлен ряд задач и требований: небольшие внешние габариты, увеличена внутренняя рабочая площадь, улучшены условия мобильности, автономности и энергосбережения.
Итак, разработка KeepLife обладает следующими преимуществами:
- Минимальные внешние габариты (модуль 7,2*2,5*2,4м, закрепленный на платформе 10-тонного транспортного средства);
- Раздвижной с обеих сторон модуль (рабочая площадь увеличивается на 8 кв м, скорость развертывания — 5 мин, доступно к выполнению 1 лицом);
- Быстрая подготовка к приему пациентов (в теплое время года – практически мгновенно, зимой – полное прогревание приточно-вытяжной системой осуществляется до 15 мин и сохраняется благодаря эффективному утеплению);
- Оперативная передислокация и хорошая проходимость по бездорожью (за счет просчитанной жесткости крыльев стабилизационный пункт может срочно перемещаться даже в развернутом состоянии);
- Соблюдение санитарных условий (внутренние поверхности выполнены из пластика/нержавеющей стали, что позволяет мытье под напором и санобработку);
- Длительная автономность достигается благодаря 16-КВт генератору, резервным водяным баком на 650л, дополнительным топливным баком на 360л, аккумулятором ИБП.
- Современное медицинское оснащение: аппарат искусственной вентиляции, кислородный концентратор, мультипараметрический монитор, электрохирургический аппарат, дефибриллятор, стерилизатор, УЗИ и др., которые позволяют принимать одновременно 2 пациентов (при необходимости KeepLife будет иметь пропускную способность до 60 чел. в течение суток).
- Относительно невысокая стоимость готового мобильного пункта по сравнению с иностранными и украинскими аналогами (зависит от наполнения – хирургия может изменяться на стоматологию, гинекологию, лабораторию и т.п., в зависимости от потребностей).
В наших планах — серийное производство Keep Life и охват широчайшей площади среди зон риска.
Описание разработки на сайте https://keeplife.cfbvoznytskyy.org/.
Проект осуществлен за финансирование иностранных партнеров: Tyingvines USA, ICROSS Canada, Walk with me, Shipping Compassion Around the World, Diamondback Energy. Также присоединились украинские благотворители — БФ Леруа Мерлен Солидарность, Экстрим ЛТД, телеграмм-канал Мемарня и другие.
Поэтому призываем всех, кто готов присоединяться (технически, финансово, медийно) к проекту, зарегистрироваться здесь: http://surl.li/momqc
Организационные вопросы по участию в презентации – менеджер Альбина Бриллиантова +380677227518.