Уже известны объемы денежных переводов из-за границы за 2021 год: рост свыше 30% 

Несмотря на пандемию и ограничение трансграничного движения, объем денежных переводов в Украину продолжает расти.

Согласно данным международного онлайн-сервиса денежных переводов TransferGo, трудовые мигранты отправили в Украину более 525 миллионов евро в 2021, что на 32% больше по сравнению с 2020. Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal в своем отчете говорит о росте миграции в 2021 году на 25%: подорожание коммунальных услуг в Украине, желание обеспечить подарки на новогодние праздники и привлекательная заработная плата в Польше – основные причины, стимулирующие украинцев выезжать на заработки.

Бессменным лидером, откуда украинцы отправляют денежные переводы, остается Польша - оттуда в 2021 было перечислено более 200 млн евро, количество транзакций выросло на 19%. Украинцы стали отправлять деньги чаще, 4–5 раз в квартал, но меньшими суммами - средняя сумма одного перевода снизилась на 17% и составила около 150 евро. Это могло быть связано с ухудшением курса польского злотого к евро и инфляции в Польше, которая к концу 2021 составила 7,8%, согласно отчета Главного управления статистики Польши. Более выгодными в конце 2021 года были переводы из Польши в евро, выросшие в TransferGo почти в 10 раз по сравнению с третьим кварталом 2021 года. Стоит отметить, что около половины переводов в евро поступило на банковские евросчета пользователей в Украине.

Другие страны из популярных направлений показали не менее впечатляющие темпы роста. Так, в 2021 году денежные переводы из Литвы, Великобритании и Чехии выросли на 89%, Германии – на 66%, Венгрии – на 43% по сравнению с объемом в 2020 году. Заметный рост также показали Эстония и Латвия – 94% и 79%, соответственно.

"В TransferGo мы активно работаем над тем, чтобы сделать денежные переводы для украинцев легкими и доступными", – комментирует Анастасия Фоменко, Директор по региональному развитию TransferGo. – "Так, в ответ на возрастающую потребность пользователей отправлять деньги чаще, в конце 2021 года мы запустили электронный кошелек, на который можно получать заработную плату и денежные переводы без наличия банковского счета за границей, хранить деньги и совершать переводы не только в Украину, но и в страны Европы. Перевод из кошелька происходит в считанные секунды".

Напомним, в октябре 2021 года НБУ зарегистрировал международную платежную систему TransferGo, которая сможет обеспечить выгодные и быстрые переводы из Украины в Европу.

О компании TransferGo

Основанный в 2012 году, TransferGo является одним из самых быстрых и безопасных сервисов денежных переводов в Европе и первой общеевропейской компанией, которая может гарантировать, что деньги будут доставлены получателю в течение 30 минут. На глобальной платформе отзывов пользователей Trustpilot компания получила оценку "отлично" и может также похвастаться 96-процентным пятизвездочным рейтингом.

В декабре 2018 года компания TransferGo была названа одним из лучших участников украинского рынка FinTech, заняв второе место в номинации "Лучший сервис международных денежных переводов" в ежегодной премии PSM Awards 2018 экспертного издания о финансах и технологиях PaySpace Magazine.

В феврале 2019 года TransferGo вошел в ТОП-5 самых перспективных стартапов (TECH5) Великобритании.

В сентябре 2021 года TransferGo получил награду Cross border solution of the year на конференции Global Payments Day 2021 в Киеве.

В октябре 2021 года международная платежная система TransferGo была зарегистрирована в Национальном Банке Украины.

Сейчас компания обслуживает 3,5 млн пользователей на 160 рынках в странах Европы, Азии, США, Канады и Латинской Америки с офисами в Берлине, Вильнюсе, Стамбуле и Варшаве и штаб-квартирой в Лондоне.