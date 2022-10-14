Успех вашей гладкости тела – лазерная эпиляция

Любому человеку хочется выглядеть не только на 100 процентов, а на все двести. И здесь играют свою роль не только прическа, одежда или макияж, но и другие незаметные вещи, они важны для любого уважающего себя человека. Об этом не говорят, но понимают и знают все.

Депиляция, это безболезненная и простая процедура, которая помогает избавиться от лишних зарослей на руках, ногах и т.д. Все понимают, что делать эпиляцию на чувствительных участках, таких как подмышечные впадины, в зоне бикини и над верхней губой станком или воском очень болезненно, кожа раздражается и травмируется. К нашему счастью придумали безболезненный и эффективный способ решить эту проблему, лазерная эпиляция, которая делает нашу кожу гладкой на долгое время. Такая процедура пользуется большой популярностью за счет новейших технологий. Наша компания Laser Ville, использует итальянский аппарат Deca Motus AX. Это первый и единственный в мире Александрит, который работает по последним технологиям. Благодаря наконечнику из сапфира 20мм и импульсной частоте 10Гц, участок на коже 10*10 обрабатывается за 10-20 секунд.

Плюсы лазера Deka-Motux AX

Неужели существует безболезненная эпиляция? Ответ однозначный, Да, лазерная эпиляция Moveo. Преимущества этой процедуры перед другими в следующем

Комфорт. Очень комфортная по сравнению с другими эпиляторами. Все что вы можете ощущать на сеансе, это приятное тепло Безопасный. Это единственный в мире лазер который подходит для любого типа кожи Сверхмощный. За счет мощности в 10Гц, уменьшается количество сеансов чем та же процедура на диодных Импульс очень маленький, позволяет воздействовать на любой тип волоска, даже светлые и тоненькие (такая проблема у обычных диодных)

Как подготовиться к лазерной эпиляции

Перед посещением салона специалисты рекомендуют

За две недели до сеанса, отказаться от других эпиляций (станок, воск или эпилятор) За 8 ч. до процедуры, место для эпиляции следует побрить обычным станком Если человек принимает антибиотик-фторхинолон, подождите две недели а затем идите на сеанс За три дня до процедуры не следует обрабатывать кожу косметикой которая содержит спирт

Посетив наш салон, у вас всегда будет шелковистая и гладкая кожа. Удивите своей красотой своих любимых.