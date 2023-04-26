UNI-LAMAN GROUP – лидер рынка международных перевозок

Не для кого не секрет, что 2022 стал потрясением для логистической отрасли Украины. Одновременно остановилось все морское и авиасообщение, из-за оккупации многие территории страны стали недоступными для перевозок.
Многие логистические компании не смогли преодолеть кризис и прекратили свою деятельность. Но те, кто смог своевременно адаптироваться, занимают лидерские позиции не только на рынке Украины, но и стремительно развиваются на рынках Европы и мира.
Ярким примером такого развития стала международная компания родом из Украины UNI-LAMAN GROUP.
Компания UNI-LAMAN GROUP более 23 лет занимается доставкой грузов любым видом транспорта: морскими судами, авто- и авиатранспортом, грузовыми поездами. С 2011 года 7 раз занимала 1 место в рейтинге Ассоциации международных экспедиторов Украины, являющихся членами FIATA (Международной федерации экспедиторских ассоциаций). В 2021 году получили членство в World Cargo Alliance (WCA) — Всемирном Грузовом Альянсе, объединяющем лучшие компании в сфере грузоперевозок.
Собственные офисы и представительства компании работают в Одессе, Киеве, Львове, Днепре и Хмельницком. Что касается других стран, то с 2011 года компания работает в Шанхае и Нинбо, с 2012 — в Молдове, с 2015 в Грузии, с 2016 — в ОАЭ, с 2021 в Польше и с 2022 — в Румынии. Всего — представительства в 7 странах, чтобы обеспечить наиболее качественные перевозки без посредников, а значит — дешевле для клиента.
Из-за отсутствия перевозок морем и авиасообщением непосредственно в Украину, стала крайне необходимой перевозка автомобилями, перегрузка из одного транспорта в другой и довозка товаров в Украину. Поэтому уже во время войны компания UNI-LAMAN GROUP переоборудовала автопарки в Одессе, Кишиневе и Варшаве и расширила их. Теперь можем смело говорить, что владеем одним из самых распространенных автопарков в Европе.
И это развитие не осталось незамеченным, так в 2022 году UNI-LAMAN GROUP получили две престижные награды:
- "Лидер отрасли 2022" от Национального бизнес-рейтинга Украины,
- победитель премии Ukrainian Business Award «BUSINESS OF THE YEAR 2022».
Ukrainian Business Award – это ежегодная премия, которая вручается успешным предприятиям и бизнес-лидерам в Украине. Победители выбираются по трем критериям:
- Финансы
ликвидность, платежеспособность, прибыльность, импорт и экспорт.
- Рыночные позиции
доля на рынке, темп роста, сайт, социальные сети, отзывы.
- Факторы риска
связки, судебные дела, расследование, долги, налоговая информация, лицензии, сертификаты, разрешения.
«Мы всегда работаем для бизнеса. Многие из предпринимателей, к сожалению, в результате сократили свои объемы производства. Поэтому для них мы развили сервис доставки небольших объемов и открыли еще один склад в Польше на котором консолидируем грузы в авто для доставки их уже в Украину. Сегодня уже можно говорить о том, что логистика Украины перестроилась, подстроилась и работает через порты и аэропорты в Польше и других странах Европы», - отмечает председатель совета директоров UNI-LAMAN GROUP Геннадий Сорочинский.
Но самым большим своим достижением компания считает сохранение возможности помочь украинскому бизнесу работать при любых условиях.