Ukrainian Business Award – Прозрачный рейтинг бизнеса Украины!

В настоящее время существует немало премий и наград в сфере бизнес-индустрии, которые вносят весомый вклад в развитие предприятий и корпораций.

Но стоит отметить одну из них – это UBA (Ukrainian Business Award). Во-первых, это награда достаточно новая, но значительно более амбициозная, чем множество других наград на украинском пространстве. Во-вторых, она имеет определенные преимущества перед своими коллегами – это и уникальная методика аналитического исследования, прозрачный рейтинг, квалифицированные специалисты в сфере финансовой аналитики, а также использование данных из проверенных источников для объективной оценки и определения победителя. Честный выбор из более чем 1.200.000 компаний, более 60.000 номинантов безусловно заслуживает уважения и доверия к методу проведения исследований.

Идея создания Ukrainian Business Award принадлежит Илье Славгородскому, официальному представителю Stevie Award в 5 странах мира. Стоит отметить, что Stevie Award – главная награда для мировых бизнес-компаний. Сотрудничая со Stevie Award Илья принял лучшие техники аналитики и имеет созвучную цель – проинформировать потребителя о качественном бизнесе на рынке Украины и создать честную и качественную конкуренцию в украинской бизнес-среде. О своей цели Майкл Галлахер, основатель Stevie Award, сказал так: «Цель моей премии – отличить плохих парней от хороших». Также Stevie Award является информационным партнером UBA.

Отбор лучшей из лучших компаний происходит в три этапа, каждый из которых имеет свою цель.

Первый этап – сбор данных о компании. Это происходит путем анализа информации из 104 достоверных источников. Проводится мониторинг 99 видов деятельности в 4-х сегментах рынка.

Второй этап – исследование критериев, по которым определяют победителя. Для этого профессиональные эксперты в сфере аналитики, финансов и экономики подробно исследуют всю информацию о компании. Сюда входят все возможные записи в реестрах, позиция компании на бизнес рынке, изучение рисков, рассмотрение вида деятельности и сегментации, в которой конкурирует компания.

Третий и последний этап – непосредственно определение победителя. Судьи проекта UBA проводят независимую оценку исходя из трех главных критериев:

Финансы компании. Позиционирование на рынке. Анализ факторов риска.

После чего те же независимые эксперты выносят решение по каждой компании, оценивая его баллами, самый высокий – 100. Таким образом, какая компания набрала больше всего баллов в своем сегменте и виде деятельности, той и присуждают звание победителя премии UBA.

Такой метод определения наиболее успешной компании в сфере бизнеса является наилучшим, поскольку дает возможность показать честные результаты и справедливое решение. Илья Славгородский подошел к организации данного проекта с большой внимательностью, усердием и ответственностью. Навыки работы в проекте Stevie Award дают о себе знать и гарантируют качественный отбор среди сотен номинантов лучших в своем сегменте.

Учредитель премии Ukrainian Business Award Илья Славгородский нацелен на сотрудничество с самыми успешными компаниями страны, поскольку уверен, что страна должна знать своих героев.