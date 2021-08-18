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Украинцы стали покупать меньше, а ремонтировать больше Пресс-релиз

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Украинцы стали покупать меньше, а ремонтировать больше

Пандемия коронавируса серьезно ударила по карману украинцев. Еще пару лет назад сломанную  технику выбрасывали и отправлялись за покупкой новой, то сегодня резонным становится вопрос ремонта.

По статистике в СЦ обращается каждая третья семья. И этот тренд актуален не только в Украине, но и в Европе, где производителей бытовой техники обязали поставлять запчасти на государственном уровне. Это связанно с ухудшением экономики в ЕС, а, так же с проблемой утилизации бытовых приборов.

Плюсы и минусы ремонта бытовой техники

Правильный  уход и эксплуатация увеличивают срок службы, но не гарантируют сбои в работе с течением времени. Что же делать при поломках?

Покупка нового оборудования обойдется дороже ремонта, поэтому выгоднее обратиться в мастерскую. Такое решение оправдано по ряду причин:

  • Экономия бюджета. 
  • Не будет нарушена целостность интерьера. 
  • Зачастую ремонт осуществить быстрее, чем подобрать и дождаться доставки нового прибора 

Недостаток один — это выбор надежного СЦ. Попытки вернуть жизнь сломанным устройствам самостоятельно, как правило, ухудшают ситуацию, поэтому нужно найти профессионалов, которым можно доверить такую работу.

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Как правильно выбрать СЦ

В Киеве есть много сервисных центров. Но куда обратиться, чтобы быть уверенным в качестве представляемых услуг? Предлагаем вам несколько полезных рекомендаций:

  • Репутация. У СЦ должны быть официальные сертификаты на выполнение ремонта. Компании-производители не сотрудничают с непрофессионалами. 
  • Обслуживание. Надежная мастерская производит хорошее впечатление с первого контакта. 
  • Гарантия. Хороший сервис дает гарантию на произведеные работы и использует оригинальные комплектующие. 
  • Широкий спектр услуг. В таких мастерских большой штат широкопрофильных специалистов, современное диагностические и профильное оборудование. 
  • Собственный склад. Этот аспект гарантирует оперативность ремонтных мероприятий. 

Где в Киеве отремонтировать технику

В Киеве работает большое количество СЦ, тем не менее не все соответствуют вышеуказанным параметрам. Мы предоставляем  рейтинг лучших сервисов Киева на 2021 год: 

  • Firstservice — лучший СЦ 2020 года. Это рекордсмен по скорости и качеству услуг. Он поднялся с третьей строчки рейтинга на первую. Кроме того, у этой компании существенно вырос кейс договоров поддержки с разными брендами. 
  • KBT «не дотянул» по первого места по причине задержек с ответами на звонки. 
  • MACLOUDS. Компания заняла третье место. Хороший СЦ, но иногда бывают проблемы со сроками диагностики. 
  • SUPPORT.UA. Хороший сервисный центр. Минус — здесь ограниченный ассортимент услуг. 
  • LiNX Service. Специализируется на телефонах, планшетах и прочей электронике, но есть проблемы с курьерской доставкой. Часто этот фактор является определяющим при выборе СЦ. 
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Владея информацией о преимуществах и критериях выбора , вы сможете сэкономить время, нервы и деньги, если ваша техника выйдет из строя и вам нужно будет отправить ее в ремонт.

Дата публикации
Просмотры
179
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