Украинцы стали покупать меньше, а ремонтировать больше

Пандемия коронавируса серьезно ударила по карману украинцев. Еще пару лет назад сломанную технику выбрасывали и отправлялись за покупкой новой, то сегодня резонным становится вопрос ремонта.
По статистике в СЦ обращается каждая третья семья. И этот тренд актуален не только в Украине, но и в Европе, где производителей бытовой техники обязали поставлять запчасти на государственном уровне. Это связанно с ухудшением экономики в ЕС, а, так же с проблемой утилизации бытовых приборов.
Плюсы и минусы ремонта бытовой техники
Правильный уход и эксплуатация увеличивают срок службы, но не гарантируют сбои в работе с течением времени. Что же делать при поломках?
Покупка нового оборудования обойдется дороже ремонта, поэтому выгоднее обратиться в мастерскую. Такое решение оправдано по ряду причин:
- Экономия бюджета.
- Не будет нарушена целостность интерьера.
- Зачастую ремонт осуществить быстрее, чем подобрать и дождаться доставки нового прибора
Недостаток один — это выбор надежного СЦ. Попытки вернуть жизнь сломанным устройствам самостоятельно, как правило, ухудшают ситуацию, поэтому нужно найти профессионалов, которым можно доверить такую работу.
Как правильно выбрать СЦ
В Киеве есть много сервисных центров. Но куда обратиться, чтобы быть уверенным в качестве представляемых услуг? Предлагаем вам несколько полезных рекомендаций:
- Репутация. У СЦ должны быть официальные сертификаты на выполнение ремонта. Компании-производители не сотрудничают с непрофессионалами.
- Обслуживание. Надежная мастерская производит хорошее впечатление с первого контакта.
- Гарантия. Хороший сервис дает гарантию на произведеные работы и использует оригинальные комплектующие.
- Широкий спектр услуг. В таких мастерских большой штат широкопрофильных специалистов, современное диагностические и профильное оборудование.
- Собственный склад. Этот аспект гарантирует оперативность ремонтных мероприятий.
Где в Киеве отремонтировать технику
В Киеве работает большое количество СЦ, тем не менее не все соответствуют вышеуказанным параметрам. Мы предоставляем рейтинг лучших сервисов Киева на 2021 год:
- Firstservice — лучший СЦ 2020 года. Это рекордсмен по скорости и качеству услуг. Он поднялся с третьей строчки рейтинга на первую. Кроме того, у этой компании существенно вырос кейс договоров поддержки с разными брендами.
- KBT «не дотянул» по первого места по причине задержек с ответами на звонки.
- MACLOUDS. Компания заняла третье место. Хороший СЦ, но иногда бывают проблемы со сроками диагностики.
- SUPPORT.UA. Хороший сервисный центр. Минус — здесь ограниченный ассортимент услуг.
- LiNX Service. Специализируется на телефонах, планшетах и прочей электронике, но есть проблемы с курьерской доставкой. Часто этот фактор является определяющим при выборе СЦ.
Владея информацией о преимуществах и критериях выбора , вы сможете сэкономить время, нервы и деньги, если ваша техника выйдет из строя и вам нужно будет отправить ее в ремонт.