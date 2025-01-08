В Мукачево накануне Нового года прошёл турнир Лиги Профессионального Самбо, ставший не просто спортивным событием, а демонстрацией силы, воли и поддержки украинской армии. Турнир организован при содействии благотворительного фонда «Армерия», чей руководитель Армен Варужанович Саргсян недавно был назначен президентом Лиги Профессионального Самбо в Закарпатской области.

Главный результат турнира – собранные 730 000 грн. Эти средства пойдут на поддержку 128-й бригады, подразделения «Артана» и критические запросы «Шаманбата». Это не просто благотворительность, а точечная помощь, дающая конкретный результат на фронте.

Президент ЛПС Закарпатской области и Глава фонда «Армерия» Армен Саргсян

Фонд «Армерия» продолжает усиливать техническое оснащение украинских военных. Недавно были переданы две антенны для аэроразведки подразделению Sky Lord в Харьковской области. Современная война – это технологии, и аэроразведка даёт украинским бойцам тактическое преимущество.

Также фонд передал три автомобиля. Один отправился в «Шаманбат», второй поступил в распоряжение ССО, третий был передан 53-й отдельной механизированной бригаде имени Князя Владимира Мономаха. В условиях боевых действий транспорт – это не просто передвижение. Это эвакуация, снабжение, мобильность. Это спасённые жизни и выполненные задачи.

Турнир собрал элиту украинских боевых подразделений. Среди гостей были представители ГУР МО «Артана», ССО 8-го полка, ВМС Одессы, пограничной аэроразведки Харькова и области. Большинство участников – действующие военнослужащие, для которых боевое самбо – это не просто спорт, а часть боевой подготовки.

Особое внимание привлекло участие представителя армянского военного объединения «Nemesis Group» Феликса Амирханяна "Джанича". Война в Украине – это не только национальная борьба, но и противостояние цивилизации с агрессией. Украинцы чувствуют поддержку тех, кто понимает цену независимости.

Чемпионов также поддержали легенды мирового спорта. Со словами напутствия выступили олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Армен Варданян и профессиональный боец UFC Людвиг Шолинян. Их участие подчёркивает, что боевой дух закаляется не только на фронте, но и в спорте, где каждый бой – это испытание силы, характера и стратегии.

Выступление «Джанича», представителя армянских военных добровольцев «Nemesis Group»

Этот турнир – только начало. Лига Профессионального Самбо уже готовит новые турниры в честь бойцов ССО, СБУ и других элитных подразделений. Это не просто соревнования – это возможность для военных проявить себя, укрепить физическую и моральную подготовку, стать сильнее.

Фонд «Армерия» делает ставку не на громкие слова, а на конкретные действия. Финансовая помощь, техника, спорт, поддержка фронта – всё это работает на одну цель. Победа – дело силы, разума и воли. И «Армерия» делает всё, чтобы эта победа приблизилась.