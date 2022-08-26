Украина сегодня – это тренд силы и свободы

Сейчас модно украшать желто-голубым декором свой профиль соцсетей или одеваться в цвета флага нашей страны. Но невозможно убежать от ужасов настоящего - они навсегда запечатлелись в нашей памяти. Всю свою жизнь мы будем испытывать эту невыносимую боль. Война разрушила ежедневные планы и цели, создала состояние неопределенного будущего, а миллионы людей начали жизнь с нулевой отметки.

Страна перешла на экономику военного времени и каждый предприниматель наполняет бюджет государства, платит налоги, обеспечивает население рабочими местами и необходимыми услугами или товарами. Именно восстанавливая бизнес, вы помогаете не только себе, но и вносите весомый вклад в экономику. Владельцы компаний, как и весь украинский народ, сплотились поддержать друг друга ради победы. Основатели офтальмологической клиники Visiobud, Мельник Владимир и Елена рассказали ТСН о современной деятельности частного заведения и поделились собственным опытом поединка между войной и украинским бизнесом.

Свой рассказ генеральный директор начал цитатой австрийского психолога Виктора Франкла «Первыми сломались те, кто верил, что скоро все закончится. Потом – те, кто не верил, что это когда-нибудь закончится. Выжили те, кто сфокусировался по своим делам, без ожидания того, что еще может произойти.» Наверное, именно эти слова были и остаются для меня своеобразным кредом держаться, быть сильной и двигаться только вперед». Руководитель подчеркнула: «Я, моя семья и мой коллектив прошли свой путь борьбы и становления. Было тревожно, жутко, но мы это сделали! Реагировать и трансформироваться нужно мгновенно. То, чем хотим поделиться, это не теоретический материал, это реальный опыт, пережитый нами лично, нашей семьей и командой. Война нас объединила против врага, подсветила человеческие ценности и показала, кто есть кто. И мы счастливы, что выстояли и прошли эту страшную проверку. Дальше конкретные шаги, сделанные для сохранения целостности бизнеса».

Шаг 1. Самопомощь и личная трансформация.

Откровенно говоря, нас война «подбросила» и амплитудно «кинула ко дну», но это не только нас. Выведенная формула жизнестойкости «я – главный человек в жизни». Самооценка как шина – накачка ежедневно! Радуйтесь и благодарите каждый наступивший день! Да, даже если невероятно тяжело, находите луч добра и заряжайтесь, наперекор всему, иначе ты еще на старте проиграл.

Шаг 2. Генеральный "фильтр" компании.

Теперь любой бизнес должен тщательно выстраивать стратегию, свой вектор деятельности и следовать им. Маркетинговый отдел клиники анализирует рынок, разрабатывает алгоритмы и расставляет приоритеты. В любом месте без четкого плана невозможно идти по курсу, а тем более достигать поставленной цели.

Шаг 3. Поддержка коллектива.

Это то, что мы делаем всегда, но первый февральский взрыв нас еще крепче объединил. С начала вторжения все держим связь, помогаем средствами, продовольствием, временным убежищем, а кому просто подставляем «психологическое» плечо. Война закончится, и мы будем отстраивать государство, предоставлять товары и услуги, а сделать это без крепкой команды невозможно. Для нас коллектив – это наша семья, наше сокровище, наш тыл и наша опора.

Шаг 4. Визуализация желаемого грядущего.

Война сменила будни, мечты, планы, всю нашу жизнь. Именно поэтому мы, как руководители, сейчас еще больше говорим о задачах и целях, их реализации, перспективах и развитии компании. Наши слова и поведение ориентированы на будущее. Да, «давать будущее» - это наша прямая обязанность. Постоянно и непрерывно говорите людям о том, что вы будете делать дальше, даже если планы имеют тенденцию изменяться.

Шаг 5. Акцент на работу.

Говорите своему коллективу, что вопреки звукам сирен за окном, у них сохранено место работы, где они незаменимы и у каждого своя роль. Да, в такой ситуации сложно напоминать об обязанностях, но нужно организовывать работу и переключать внимание людей.

Шаг №6. Ценности неизменны.

Люди всегда были и остаются нашей величайшей ценностью. Каждый из нас вносит большой вклад в эмоциональное состояние друг друга, в здоровье и настроение наших гостей и каждого пациента, в частности. Коллектив клиники непрерывно оставался на связи с пациентами и предоставлял бесплатные онлайн-консультации, а главный врач, глава Общества украинских офтальмохирургов, кандидат медицинских наук Мельник Владимир продолжал оперировать и вести врачебную деятельность.

Шаг №7. Услуги и цены.

Главное в современных реалиях, чтобы стоимость услуг перекрывала заработную плату для поддержки коллектива и баланса компании. Анализируя услуги и цены, забудьте о том, что вы зарабатывали. Следует принять мнение, что работаете в совершенно новой стране, с другим бюджетом и по обновленному маркетинговому плану. Только реальный холодный взгляд без колебаний и попыток продолжать реализацию бизнеса так, как вы это делали.

Шаг №8. Помощь фронту.

Методическая и неутомимая работа в тылу чрезвычайно важны. Поэтому мы регулярно подкрепляем свою веру в победу активными действиями, собирая средства для собственных волонтерских инициатив и привлекая иностранных коллег. Помощь переселенцам, военным, пострадавшим от оккупации, поиск лекарств и продуктов, автоволонтерство – основные наши направления приобщения и участия.

Наше офтальмологическое учреждение во главе с главным врачом продолжает оказывать высококвалифицированную консультативную, плановую и ургентную хирургическую помощь. Тем, кто защищает нашу страну диагностика зрения и оперативное лечение по поводу боевой травмы глаза предоставляется бесплатно, другим категориям разработаны системы скидок, в том числе людям, вынужденным покинуть жилье и личным потерям.

Активность каждого частного предпринимателя в Украине – это круговорот финансов и надежный тыл, а деятельность каждого за пределами государства – укрепление тыла и фронта.

Мы упорно боремся за нашу свободу, продолжаем работать для поддержки своей страны, учимся, рождаем наше свободное и независимое будущее!

Мы пишем новую историю! Горькой ценой, но мы выиграем эту войну, и Украина станет еще лучшей версией себя!

Наше место здесь, в нашей крепости Visiobud.