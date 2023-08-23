У Зеленского остро отреагировали на частое появление в СМИ новостей о "возможных финалах войны"

Подоляк отметил, что "российское вторжение должно потерпеть полное и безусловное поражение".
В Офисе президента раскритиковали частое появление в информационном пространстве публикаций о "возможных финалах войны". Этому дали новый термин "мюнхенский синдром".
Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Он отметил, что "любое теоретическое игровое моделирование финализации войны должно отталкиваться от аксиомы: российское вторжение должно потерпеть полное и безусловное поражение".
"После 18 месяцев войны, потерянных сотен тысяч солдат и сотен миллиардов долларов Россия окажется не просто на "стартовых позициях", а должна быть отвергнута даже дальше. Путин окончательно потерял внутрилетнюю легитимность как осознанный и дееспособный лидер. Только это может дать шанс России на послевоенную модернизацию и открыть дорогу такому желанию для многих "дипломатических" форматов. До этого никаких "слабых рук". Только оружие, оружие, оружие", - подчеркнул политик.
Напомним, британский генерал назвал три варианта, когда завершится война в Украине.
Читайте также: