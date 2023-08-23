У Зеленского остро отреагировали на частое появление в СМИ новостей о "возможных финалах войны"

Подоляк отметил, что "российское вторжение должно потерпеть полное и безусловное поражение".

В Офисе президента раскритиковали частое появление в информационном пространстве публикаций о "возможных финалах войны". Этому дали новый термин " мюнхенский синдром".

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Также читайте Полковник СБУ назвал два стратегических города во время контрнаступления ВСУ

Он отметил, что " любое теоретическое игровое моделирование финализации войны должно отталкиваться от аксиомы: российское вторжение должно потерпеть полное и безусловное поражение".

"После 18 месяцев войны, потерянных сотен тысяч солдат и сотен миллиардов долларов Россия окажется не просто на "стартовых позициях", а должна быть отвергнута даже дальше. Путин окончательно потерял внутрилетнюю легитимность как осознанный и дееспособный лидер. Только это может дать шанс России на послевоенную модернизацию и открыть дорогу такому желанию для многих "дипломатических" форматов. До этого никаких "слабых рук". Только оружие, оружие, оружие", - подчеркнул политик.

Напомним, британский генерал назвал три варианта, когда завершится война в Украине.

Читайте также: