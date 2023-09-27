Топ 3 причины разместить статью

Для улучшения видимости сайта в поисковых системах по ключевым запросам активно используются вечные ссылки. Вечные ссылки представляют собой статьи с постоянными ссылками, которые сохраняются на донорском сайте навсегда.

Однако статьи обладают не только способностью повышать ранжирование, они также предоставляют множество других привлекательных возможностей. В данной статье подробно рассмотрены основные выгоды и почему разместить статью нужно уже сегодня.

Улучшение seo позиций

С умело внедренными ключевыми словами в текст и тщательно подобранным анкором, статья может приятно удивить вас результатами в поисковой выдаче. Что же приятного в этом? Органический трафик - он бесплатен и долгосрочен, хотя слово "бесплатен" здесь, конечно, относительно, ведь для достижения результатов приходится вложить множество усилий и ресурсов. Тем не менее, эти усилия стоят того. Более того, с каждым днем все больше пользователей пренебрегают рекламными объявлениями и всё больше полагаются на результаты поисковых систем.

Увеличение трафика на сайт

Ссылка, размещенная в статье, не только способствует улучшению рейтинга вашего сайта в поисковой выдаче, но и привлечению потенциальных клиентов на ваш ресурс. Как это работает? Если ваша статья заинтересует читателя, то есть вероятность, что она попадет в рекомендации и начнет привлекать трафик прямо к вашему сайту, что в свою очередь положительно скажется на вашем проекте.

Повышение авторитетности

Когда о вашем проекте выйдет статья в популярном СМИ, то в результате вы повысите доверие к вашей компании. С регулярным размещением статей вы сможете поддерживать активное онлайн-присутствие. Ваш проект будет непрерывно находиться в центре внимания, что несомненно повлияет на уровень трафика и увеличит продажи.

Где разместить статью?

Что касается выбора места для размещения, вариантов множество, и поиск подходящей площадки – это отдельный объемный процесс. Для упрощения этой задачи многие обращаются к биржам ссылок, например, таким как on-news.net. В каталоге ON News представлены более 1000 украинских новостных сайтов, каждый из которых снабжен подробным описанием технических требований к материалам и статистической информацией. Все это доступно в одном месте – быстро и эффективно.

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