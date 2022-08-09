Стойкие и ароматные женские духи

Духи - это гармония души. С их помощью можно узнать о человеке практически все, его черты характера, вкусы, интересы. Женские духи надо рассматривать вместе с макияжем, одеждой и прической, даже если рассматривать аромат отдельно, он все равно расскажет очень много.

Наше обоняние играет важную роль при выборе партнера, ведь мы обращаем внимание не только на внешний вид и харизму, но и привлекает какой-то особый запах парфюма, который с легкостью можно заказать на сайте https://parfumcity.com.ua/catalog/zhenskie-duhi. Ведь мы узнаем мир с помощью чувств, зрения, слуха, прикосновения, но и обоняния, ведь именно оно играет важную роль в нашей жизни. Если женщины не пользуются парфюмерией, то они самоуверенны. Ведь правильно подобранный аромат оставляет шлейф, который создает ее образ, и он играет далеко не последнюю роль, а первую. Ароматы могут не только охарактеризовать человека, но и навеять воспоминания из жизни, первое свидание, выпускной или запах свежей травы, который переносит нас в детство.

Женские духи и их классификация

Парфюмерия имеет свою классификацию ароматов. Чтоб не потеряться в выборе парфюма, которые находятся на полках магазина и принять правильное решение, давайте разберемся какие они бывают и в чем их отличие: