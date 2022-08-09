Стойкие и ароматные женские духи

Духи - это гармония души. С их помощью можно узнать о человеке практически все, его черты характера, вкусы, интересы. Женские духи надо рассматривать вместе с макияжем, одеждой и прической, даже если рассматривать аромат отдельно, он все равно расскажет очень много.
Наше обоняние играет важную роль при выборе партнера, ведь мы обращаем внимание не только на внешний вид и харизму, но и привлекает какой-то особый запах парфюма, который с легкостью можно заказать на сайте https://parfumcity.com.ua/catalog/zhenskie-duhi. Ведь мы узнаем мир с помощью чувств, зрения, слуха, прикосновения, но и обоняния, ведь именно оно играет важную роль в нашей жизни. Если женщины не пользуются парфюмерией, то они самоуверенны. Ведь правильно подобранный аромат оставляет шлейф, который создает ее образ, и он играет далеко не последнюю роль, а первую. Ароматы могут не только охарактеризовать человека, но и навеять воспоминания из жизни, первое свидание, выпускной или запах свежей травы, который переносит нас в детство.
Женские духи и их классификация
Парфюмерия имеет свою классификацию ароматов. Чтоб не потеряться в выборе парфюма, которые находятся на полках магазина и принять правильное решение, давайте разберемся какие они бывают и в чем их отличие:
- Цветочные - обладает нежным запахом. Основным составляющим компонентом будут конечно цветы, нотой одного цветка или целого букета. Этот аромат очень разнообразен за счет альдегида и акватическим , фруктовым ноткам.
- Амбровый - спокойный и теплый пудровый аромат, где главные составляющие специи, амбра, сандал, мускус. Этот аромат можно отнести к вечерним (зимним) .
- Древесные - они похожи на шипровые. Главным компонентом считаются сандал и кедр. К ним присоединяются нотки цитруса и ванили.
- Фужерные - в состав входят нотки бергамота, мха, лаванды в соединении с нотками дерева.
- Кожаные - этот парфюм довольно необычный. Он создается с помощью натуральных и искусственных компонентов. Деготь березы имитирует запах дыма, кожи, аромат замши имитируется с помощью ванили. К ним как правило присоединяются цветочные нотки.
- Шипровые - очень насыщенный парфюм.В них входят компоненты пачули, ладан, дубового мха и бергамота. К ним присоединяются горечь дерева и зелень. Несмотря на свои нотки он имеет чистый и свежий аромат. Эта линейка отличается чувственностью и стойкостью. Они редко бывают чисто шипровые, в основном к ним присоединяются фруктовые, зеленые и цветочные нотки.
- Цитрусовые - эти ароматы полны заряда бодрости и энергии. Их компонентами являются все цитрусовые,производятся они на основе эфирных масел