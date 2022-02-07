Стоковая одежда от Rainbow-clothes: как мало платить за бренды Пресс-релиз

Стоковая одежда от Rainbow-clothes: как мало платить за бренды Пресс-релиз

Чтобы всегда выглядеть презентабельно и внушительно, важно правильно подобрать одежду. Внешний вид человека может рассказать о его статусе, стремлениях и увлечениях. Поэтому покупка брендовых вещей – дело ответственное и важное.

Одежда и обувь от известных модных домов в бутиках стоит немало, поэтому ее автоматически проблемно купить. Лучшим решением в таком случае станет покупка сток оптом. Магазин стока позволяет выбрать одежду любимого производителя по доступной цене.

Что такое сток оптом?

Понятие стоковой одежды оптом знакомо многим, однако значение термина воспринимается не совсем точно. Важно знать, что сток – это не секонд-хэнд. Вещи, которые продаются в стоковом магазине абсолютно новые, то есть, до момента покупки их никто никогда не носил. Главное преимущество стоков состоит в отличном качестве одежды и ее актуальности. Вещи не вышли из моды, они по-прежнему в тренде. Сток оптом дает возможность открыть бизнес по продаже одежды из Европы.

Подтверждением новизны товаров являются фирменные бирки, где указана цена валюты страны производства. Более того, одежда не имеет потертостей, дырок и прочего брака, изготовлена из долговечных качественных материалов. Одежда, в большинстве случаев, производится в Европе, поэтому ориентироваться придется на европейские размеры.

Компании, которые предлагают сток оптом, имеют большой ассортимент всех категорий одежды. Джинсы, платья, спортивные костюмы, футболки, кофты, нижнее белье и верхняя одежда – все это абсолютно новые товары высшего качества и по доступным ценам. Сток дает возможность покупать одежду от любимых и популярных брендов сегмента мидл-маркета.

Особенности и преимущества покупки стока оптом в магазине "Rainbow-clothes"

Любая покупка требует доверия со стороны покупателя. Компания Rainbow-clothes является надежным поставщиком стоковой одежды оптом прямо из именных бутиков Европы. Семилетний опыт поставок одежды для украинского рынка – это гарант надежности и стабильной работы. Сотрудничество с 18-ю лидирующими производителями одежды позволяют давать большой выбор качественных и совершенно новых товаров.

Выбирая сток оптом от Rainbow-clothes, потребитель получает следующие плюсы:

Актуальные эксклюзивные европейские бренды;

Инновационный подход к работе, который базируется на высоких технологиях;

Ориентация на клиента, ведь главным кредо компании является выгодное сотрудничество и продуктивность;

Трендовая качественная одежда с бирками, которая позволит успешно запустить собственный бизнес;

Большой выбор курьерских служб доставок;

Индивидуальный подход к каждому клиенту, личный менеджер.

Покупка стоковой одежды в "Rainbow-clothes" является возможностью навсегда забыть о некачественных вещах, которые быстро выходят из моды. Сток оптом – это идеальное решение для тех, кто хочет выглядеть стильно и современно.