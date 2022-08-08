Стильные беспроводные наушники

На сегодняшний день наушники пользуются большим спросом.
Идея создать беспроводные наушники появилась тогда, когда нужно было освободить человека от ненужных проводов. Ведь согласитесь, что было совсем неудобно хранить наушники с проводами в кармане, ведь провод как назло постоянно запутывался. И перед тем, как начать прослушивание музыки, необходимо было справиться с ребусом по распутыванию проволоки. Потому неудивительно, что они пользуются большой популярностью. На сегодняшний день ассортимент наушников очень велик, что не опытному пользователю очень легко запутаться в нем. Поэтому мы решили помочь вам разобраться в этой ситуации и поведать вам конкретно о беспроводных.
Технические характеристики беспроводных наушников
Сказать что наушники могут быть разными, покажется банально, но это действительность, и речь совсем не о том, что они бывают с проводами или без, речь об их технических характеристиках:
- Радио наушники – в комплект этих наушников входит специальный передатчик, и звук так, как на радио.
- Блютуз – такие модели взаимодействуют с гаджетами в которых есть блютуз. При покупке наушников необходимо учитывать кодек, ведь именно от него зависит звучание. Самый распространенный на сегодняшний день это artX.
- IR – их принцип работы происходит с помощью инфракрасных диодов. Радиус сигнала у них ограничен.
Также наушники по форм-фактору бывают:
- Вакуумные – они вставляются внутрь ушной раковины. Сами по себе они небольшие и держатся за счет амбушюр из силикона или другого материала. Эти наушники универсальны, подходят для занятий спортом. У них отличная шумоизоляция и хорошие басы. Эти модели хорошо использовать в шумных помещениях, например в швейных цехах, а вот переходя дорогу их лучше снять.
- Вкладыши – их называют капельки и таблетки. Эти наушники просто укладываются в ухо. AirPods, самая популярная модель. У них отличное звучание, удобство и комфорт в использовании. Позволяют слышать окружающие звуки.
- Полноразмерные – эти наушники с обхватом головы полностью закрывают уши, они подходят как для дома, так и для поездок за город.
- Накладные – они накладываются на уши, а не охватывают прижимая их к голове. Но у них один минус, за счет силы прижима уха очень быстро устают.
- TWS – самый популярный сегмент, поскольку эти модели очень компактны. Если необходимо их можно сложить в специальный корпус – чехол и убрать в сумочку или карман.