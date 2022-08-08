Стильные беспроводные наушники

Идея создать беспроводные наушники появилась тогда, когда нужно было освободить человека от ненужных проводов. Ведь согласитесь, что было совсем неудобно хранить наушники с проводами в кармане, ведь провод как назло постоянно запутывался. И перед тем, как начать прослушивание музыки, необходимо было справиться с ребусом по распутыванию проволоки. Потому неудивительно, что они пользуются большой популярностью. На сегодняшний день ассортимент наушников очень велик, что не опытному пользователю очень легко запутаться в нем. Поэтому мы решили помочь вам разобраться в этой ситуации и поведать вам конкретно о беспроводных.

Технические характеристики беспроводных наушников

Сказать что наушники могут быть разными, покажется банально, но это действительность, и речь совсем не о том, что они бывают с проводами или без, речь об их технических характеристиках:

Радио наушники – в комплект этих наушников входит специальный передатчик, и звук так, как на радио.

Блютуз – такие модели взаимодействуют с гаджетами в которых есть блютуз. При покупке наушников необходимо учитывать кодек, ведь именно от него зависит звучание. Самый распространенный на сегодняшний день это artX.

IR – их принцип работы происходит с помощью инфракрасных диодов. Радиус сигнала у них ограничен.

Также наушники по форм-фактору бывают: