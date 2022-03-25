Скрываются между вещами и показывают фальшивые документы: на Закарпатье пограничники задержали 53 уклонистов

Скрываются между вещами и показывают фальшивые документы: на Закарпатье пограничники задержали 53 уклонистов

В отношении всех задержанных составлены протоколы о совершенных ими админправонарушениях, дела направлены в суд.

За прошедшие сутки на участке Мукачевского отряда пресечены десятки попыток незаконного пересечения границы, в результате чего были задержаны 53 человека.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Правонарушители пытаются ежедневно пересечь границу по фальшивым документам – поддельным справкам, недействительным или чужим паспортам. А есть и те, что "упаковывают себя" в личные вещи, пытаются подкупить охранников границы, или же проверяют бдительность пограничников на "зеленой" границе", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на участке Мукачевского отряда пресечены десятки попыток незаконного пересечения границы, в результате чего были задержаны 53 человека:

20 граждан предоставили недействительные документы в пунктах пропуска.

Еще 16 граждан Украины штурмовали украино-венгерский участок "зеленой" границы. Их пограничники отделения "Бодалово" задержали во взаимодействии с полицейскими в ходе реализации поступившей от оперативников Мукачевского отряда информации.

Еще 17 мужчин задержали пограничники отделов "Косино", "Тячев", "Деловое" и "Дьяково" во время патрулирования государственной границы вне пунктов пропуска.

"В отношении всех задержанных составлены протоколы о совершенных ими админправонарушениях, дела направлены в суд. Что касается граждан, которые сознательно использовали поддельные документы и справки — пограничники направили соответствующие уведомления об обнаружении признаков преступлений в компетентные правоохранительные органы, которые и будут устанавливать им меру ответственности", – говорится в сообщении.

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