Симметрия Плюс – пример инновационного подхода к ведению бухгалтерии!

Аутсорсинговые услуги для бизнеса в Украине уже давно занимают устойчивую позицию на рынке. А бухгалтерский аутсорсинг особенно стал популярным за последний год!

Симметрия Плюс – смело говоря, "перевернула" понятие о стандартном бухгалтерском учёте! И получила заслуженное звание "Выбор Страны – 2020"!

Компания была основана в сентябре 2014 года. Генеральный Директор и основатель компании Дмитрий Бушулян – в прошлом финансовый директор, который помог выйти из кризиса многим предприятиям. Миссия компании – это создание качественного и удобного сервиса удалённого ведения бухгалтерии, как более выгодной альтернативы штатному сотруднику. Ежедневная работа нашей команды смогла оправдать доверие Клиентов, мы открыли региональные представительства в Киеве, Харькове и во Львове. Подтверждая таким образом ориентацию на Клиентов по всей Украине.

Сейчас Симметрия Плюс занимает лидирующие позиции на рынке бухгалтерских услуг! По результатам независимого маркетингового исследования в 2019 году мы вошли в ТОП-5 крупных аутсорсинговых компаний Украины, и с каждым годом усиливаем команду профессиональными специалистами и современными технологиями. Принципы деятельности компании обеспечивают создание ценностей, которые оправдывают ожидания Клиентов, делая значительный вклад в их развитие.

Команда Симметрии Плюс имеет колоссальный опыт ведения учёта во всех отраслях: торговля, производство, аптеки, строительство, фермерские хозяйства, услуги и многое другое! Мы разработали собственный подход в обслуживании Клиентов на аутсорсинге. Используя современные технологии и CRM-систему, компания смогла увеличить производительность и минимизировать ошибки в процессе ведения бухгалтерии, в сравнении со штатными сотрудниками. Сегодня аутсорсинг бухгалтерских услуг в Симметрии – это гарантия от штрафов, экономия средств на штатный персонал, контроль всех операций и максимально удобная коммуникация.

Компания усовершенствовала бизнес-процессы, разделив бухгалтерию на отдельные участки производства услуг. Это максимально улучшило качество, сократило ошибки и затраты времени!

Мы работаем на результат и не боимся сложных задач, поскольку имеем достаточно опыта для их решения. Наивысшим достижением для нас является успех и развитие Клиентов, и конечно же положительные отзывы о нашей компании.

Сегодня у нас на сервисном обслуживании более 140 Клиентов с разных областей. Мы знаем, насколько сложно найти квалифицированного специалиста, к примеру, в сельской местности, и уж тем более его удержать! Поэтому мы учитываем все потребности Клиента: исключаем риски финансовых потерь от увольнений, ошибок и штрафов; гарантируем сохранность всех данных и полную конфиденциальность; обеспечиваем непрерывный учет и финансовый контроль.

Симметрия Плюс настроила процесс обслуживания таким образом, чтоб коммуникация с Клиентом осуществлялась не только с помощью онлайн-сервисов и телефонии, но и благодаря личным встречам с менеджерами клиент-сервиса.

Мы благодарны каждому Клиенту за доверие и признание! А также приглашаем предпринимателей воспользоваться широким комплексом наших услуг и убедиться в удобном и качественном ведении бухгалтерии в Симметрии Плюс!

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