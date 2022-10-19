Сеть АЗК UPG реализует исключительно европейское качественное топливо стандарта Евро-5

Как сообщает liga.net, компания оперативно наладила сотрудничество с европейскими партнерами. Все виды топлива UPG соответствуют стандарту Евро-5. В то же время компания сумела сохранить стабильную и лояльную ценовую политику благодаря наличию собственного автопарка и оптимизации логистических затрат. Сегодня на АЗК UPG можно купить А-95, газ и дизель, а также брендовый бензин upg100 и upg95.

Каждая партия горючего имеет сертификат качества производителя. С ним клиенты всегда могут ознакомиться в уголке потребителя, который расположен на всех АЗК сети.

Сеть АЗК предлагает владельцам мощных и современных авто свой брендовый бензин upg100. Таким горючим можно заправлять авто, на дверце бака которого указано октановое число 98 или выше.

Европейский бензин. Фото: пресс-центр АЗК UPG

Сотка гарантирует легкий разгон автомобиля и плавный запуск двигателя. Специалисты отмечают, что такой вид бензина устойчив к детонации. В процессе сгорания горючее выделяет большее количество энергии, что минимизирует его расход.

upg100 не содержит никаких присадок и примесей. Процент серы в продукте незначителен, что является важным преимуществом премиального горючего.

Кроме того, «сотый» от UPG имеет низкое содержание бензола и ароматических углеводородов, что предохраняет детали автомобиля от коррозии.

На всех АЗК сети водители могут купить как обычный бензин А-95, так и брендовый upg95. Его октановое число выше отметки 95 и варьируется в зависимости от партии поставок.

Оба вида горючего не содержат присадок и примесей. В частности, содержание серы, бензола и ароматических углеводородов значительно ниже допустимых показателей в соответствии с нормами ДСТУ.

Дизельное горючее от UPG также является качественным продуктом. Его преимущество – показатель цетанового числа. Он определяет способность жидкости к воспламенению в камере сгорания. Например, цетановое число летнего EURO DIESEL от UPG – 52 и выше, хотя согласно стандарту Евро-5 этот показатель должен составлять не менее 51 единицы.

Для удобства клиентов все автозаправочные комплексы UPG оборудованы современными газораздаточными колонками. Компания реализует самый распространенный вид газового горючего – пропан-бутан.

Основной характеристикой газа остается октановое число. В продукте от UPG это число находится в пределах 105-108 единиц. Согласно исследованиям специалистов, этот показатель не должен быть ниже 99 единиц. Благодаря высокому октановому числу горючего ресурс двигателя возрастает вдвое.

От качества горючего на АЗК зависит репутация компании, а это – основной нематериальный актив UPG. Поэтому чтобы высокое качество нефтепродуктов сохранялось от производителя до колонки АЗК, компания проводит тщательный контроль каждого звена на его пути к потребителю.