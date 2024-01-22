Сервис комплексного решения проблем с техникой — Wow-Service

Удобный и доступный способ избежать проблем, возникающих при поломке техники. Wow-сервис — комплексное решение для быстрого ремонта электронных устройств всех категорий.

Техника всегда выходит из строя непредсказуемо. Но обычные сервисы по ремонту часто не в состоянии решить проблему так быстро, как это требуется. К тому же владельцам устройств приходится нести незапланированные расходы, тратить время на ожидание нужных деталей и работ.

Wow-Service — это комплекс услуг нового уровня. С ним все эти проблемы просто перестают существовать. Ведь сам принцип работы организован так, чтобы ремонт техники перестал быть сложной и затратной задачей. Сервис создал собственную систему предоставления услуг:

1. На сайте Wow-Service клиент выбирает тариф и покупает подписку.

2. Когда ломается устройство, владелец заходит на сайт и оформляет обращение.

3. Сервис организует все виды работ, необходимые для оперативного ремонта.

Так, уже в течение суток после обращения штатный мастер выезжает по адресу клиента для диагностики неисправностей. После этого сервис заказывает оригинальные комплектующие для ремонта. Мастер устраняет проблему, выполняя необходимые работы. По завершении клиент получает гарантию в 3 месяца на все предоставленные услуги.

Процесс проходит так, как удобно и нужно заказчику.

Еще одно преимущество Wow-Service состоит в том, что стать клиентом можно уже по факту поломки техники. Когда возникла проблема, достаточно зайти на сайт и оформить подписку. И это все, что нужно для запуска процесса ремонта.

На сайте есть несколько вариантов тарифов. Они отличаются, прежде всего, количеством техники, которую сервис гарантирует отремонтировать в случае неисправности.

Для подключения услуги и выезда мастера достаточно:

* Выбрать один из тарифов.

* Указать контактные данные и адрес.

* Описать проблему на сайте.

* Оплатить тариф.

Процесс занимает не более 5 минут.

Wow-сервис специализируется на ремонте самых разных видов техники. С ним можно починить как смартфон или ноутбук, так и стиральную машину или, например, электроинструменты, принтер. Компания ремонтирует и другие, менее распространенные виды устройств: медицинское оборудование, садовую технику, электротранспорт, квадрокоптеры и дроны. Опыт штатных мастеров от 15 лет позволяет решать даже сложные и необычные проблемы.

Каждый клиент Wow-Service может получить дополнительные бонусы и подарки. Они предусмотрены, например, за рекомендацию сайта друзьям и знакомым. Существует и другой способ извлечь дополнительную выгоду при пользовании сервисом. Оформление подписки на год позволяет сэкономить 30% по сравнению с ежемесячной оплатой.

Начните пользоваться преимуществами Wow-Service уже сегодня. Заходите на сайт и подписывайтесь на выбранный тарифный план. С услугами нового уровня от Wow-сервиса вы можете быть спокойны за свою технику.