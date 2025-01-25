Ремкомплекты: помогут ли они сэкономить на ремонте авто

Ремонт автомобиля часто является значительной статьей расходов для автовладельцев. Цены на запчасти и работу постоянно растут, что заставляет многих искать альтернативу. Одним из таких вариантов есть использование ремкомплектов.

Они предлагают возможность восстановить деталь без полной замены. Поэтому следует понимать, для каких узлов они используются, когда их применение целесообразно, а когда лучше выбрать новую деталь.

Для каких узлов авто ремкомплекты используются чаще всего

Ремкомплекты – это набор деталей для ремонта отдельных узлов автомобиля. Они обычно включают уплотнители, пыльники, манжеты, пружины и другие мелкие компоненты. Их назначение – продлить срок службы узла и снизить затраты на ремонт.

Тормозная система

Ремкомплекты для суппортов и тормозных цилиндров позволяют восстановить работоспособность без замены деталей. Изношенные уплотнители могут привести к утечке тормозной жидкости и отказу тормозов. Замена суппорта обойдется в 10 000–18 000 грн, в то время как ремкомплект стоит всего 500–1 500 грн.

Подвеска

Ремкомплекты для рычагов и амортизаторов часто включают в себя сайлентблоки, пыльники и опорные подшипники. Новый рычаг стоит 4000–7000 грн, тогда как ремкомплект 600–1500 грн. Однако использование ремкомплекта для рычага с трещинами в металле бесполезно. Узел все равно придется заменить.

Рулевое управление

Ремкомплекты для рельсов и гидроусилителей насосов обычно содержат уплотнители и подшипники. Замена рулевого рельса стоит 20 000–35 000 грн, тогда как ремкомплект – 1 500–3 500 грн. В случае глубоких царапин на валу рельса даже качественный ремкомплект не поможет. Ремонт будет временным.

Когда ремкомплект поможет сэкономить на ремонте автомобиля

Использование ремкомплекта будет идеальным вариантом в случаях:

Небольшой износ компонентов.

Для авто, уже потерявших значительную рыночную стоимость.

Оперативный ремонт.

Лучше заменить деталь:

Критический износ, повреждение металла или коррозия.

Узлы, влияющие на безопасность.

Если разница между ремонтом и заменой минимальна.

Так, например, ремонт тормозного суппорта с ремкомплектом: 1 200 грн (комплект) + 1 000 грн (работа) = 2 200 грн. Замена суппорта: 12 000 грн. (деталь) + 1 500 грн. (работа) = 13 500 грн. Экономия: 11 300 грн.

Потенциальные риски такого ремонта более короткий срок службы (восстановленная деталь может быстрее износиться) и риск повторного ремонта (деталь имеет скрытые повреждения).

Как видим, ремкомплекты действительно помогают сэкономить средства, если узел авто имеет лишь незначительные повреждения. Их использование оправдано для деталей, еще пригодных к ремонту. Однако, если речь идет о узлах, от которых зависит безопасность, лучше выбирать полную замену. Подобрать качественный ремкомплект для вашего авто можно в онлайн каталоге автозапчастей https://avtoto.com.ua/. Так вы точно будете уверены, что после ремонта деталь прослужит долго и без неприятных сюрпризов.