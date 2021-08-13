Развитие онлайн-торговли в аптечном бизнесе на примере УАХ

Кризис 2020 показал, что мир изменился. Поэтому и фармацевтическим рынкам Украины придется претерпеть некоторые изменения. Украинский аптечный холдинг не остался в стороне от этой тенденции. Его также ждут изменения, но по большей части положительные.

Узнаем больше о текущей ситуации с УАХ и планы компании на будущее.

Подробнее о компании

Украинский аптечный холдинг - отечественная фармацевтическая компания, которая берет начало еще с 30-х годов прошлого века. В нее входят аптеки четырех известных брендов: «Добрі ліки», «Домашня аптека», «Здравица» и «Бюджетна аптека».Сеть распространилась по 60 городам страны. Сейчас УАХ владеет более чем 150 аптеками, и на этом не планирует останавливаться. Компания нацелена на новые свершения, подробнее о которых будет рассказано ниже.

УАХ позиционирует свои аптеки, как надежные и проверенные. Это подтверждается следующим:

производственные помещения обеспечены необходимыми установками для безопасного хранения лекарств, соблюдение «холодовой цепи», температурным показателям и уровню влажности;

в каждой аптеке за контроль качества отвечает провизор, который четко следует установленным стандартам;

входящий контроль качества гарантирует соответствие товара строгим нормам;

каждая аптека по просьбе потребителя предоставляет подробные сведения о каналах поступления товаров, документы, подтверждающие качество и оригинальность препаратов;

Сегодня в условиях жесткой конкуренции на фармацевтическом рынке Украины важно доказать потребителям бесспорное качество продукции и обеспечить их безупречным сервисом. УАХ пытается достичь высокого уровня обслуживания, что неоднократно подтверждается.

Перспективный проект УАХ: zdravica.ua

Украинский аптечный холдинг год назад запустил работу собственную онлайн-аптеку, где осуществляется продажа разрешенных лекарств и других аптечных товаров. В нынешних условиях иметь собственный ресурс - это необходимость почти для каждого бизнеса. Поэтому и УАХ не остался в стороне развития онлайн-аптеки.

Генеральный директор холдинга Дмитрий Шишацкий отметил, что пандемия существенно ускорила развитие e-commerce. Хотя проект zdravica.ua можно считать молодым, отмечается заметный прирост посещений и продажи через сайт. Есть все шансы, что в ближайшем будущем объем онлайн-заявок будет увеличиваться в несколько раз, но в целом e-commerce не сможет вытеснить оффлайн-бизнес полностью.

На сейчас онлайн-аптека привлекает внимание пользователей, которые привыкли к шопингу в интернете. Они могут найти нужный товар и получить его в ближайшей аптеке либо на Новой почте.

Планы холдинг на будущее

Компания планирует развивать онлайн-аптеку, обеспечивая потребителей всем необходимым. УАХ активно растет, динамично развивается и охватывает новые направления. В этом году компания пытается занять свое место в топ-5 крупнейших аптечных сетей страны. Такими уверенными шагами все получится.

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