"ПРЕМИУМ ОИЛ ЛТД" победило в номинации года 2022 года "Ukrainian Business Award"

Компания Premium Oil уже более 5 лет успешно работает в Украине. За нашими плечами более 12 000 успешных сделок и более 200 благодарных клиентов.

Благодаря договоренностям с надежными европейскими партнерами и отечественными производителями голубого топлива наши потребители получают бесперебойные поставки LPG в желаемых объемах и в оговоренные сроки.

У нашей компании есть собственное транспортное подразделение «Интертрансгаз» со специализированным автопарком, что позволяет оперативно и своевременно организовывать логистику для наших клиентов независимо от подрядчиков и арендодателей.

За качество и точность наших поставок отвечает специализированное программное обеспечение, при разработке которого мы руководствовались основными запросами потребителей.

Страшная война 2022 года стала серьезным вызовом для всего бизнеса в Украине, однако мы выстояли и адаптировались к новым тяжелым условиям, как и основные наши клиенты.

АГЗС. Цена на сжиженный газ намного ниже, чем бензин и дизельное топливо, поэтому все большее число украинцев переходит на этот доступный и эффективный вид автомобильного топлива.

Предприятия. Сейчас все больше предприятий (птицефермы, агрохолдинги, складские помещения, теплицы, элеваторы и многие другие) используются и переходят на LPG.

Частные дома. Основными критериями выбора системы отопления на сжиженном газе являются автономность, экономичность и выгодная стоимость.

Мы продолжаем работать и развиваться ради нашей победы! Чтобы платить налоги и иметь возможность заниматься благотворительностью для населения и армии нашей страны.

Всем коллективом компании “Premium Oil” искренне благодарит клиентов и партнеров, которые в тяжелое время остаются рядом! Ваше признание и поддержка – залог нашего общего успеха.