"Понинковская картонно-бумажная фабрика обновила очистные, как и обещала", – Иван Туровский

Над запуском работали больше года.

Техническое переоснащение очистных сооружений Понинковской картонно-бумажной фабрики было выполнено, как и обещало руководство предприятия.

Об этом заявил первый заместитель председателя Новоград-Волынской районной государственной администрации Иван Туровский в комментарии телеканалу СТБ.

"Сегодня – чрезвычайно важный день в связи с тем, что были запущены такие большие очистные сооружения. Это была общая работа, для того, чтобы их построить. Чтобы решить этот вопрос, как видите, потребовалось чуть больше года. Действительно, обещание руководителей Понинковской бумажной фабрики, что они построят эти очистные сооружения было выполнено. Они сдержали слово и построили", – заявил Иван Туровский.

Как рассказал генеральный директор Понинковской картонно-бумажной фабрики Руслан Сава, предприятие усиленно работало для того, чтобы запуск очистных сооружений состоялся согласно графику, а регион был уверен в своем экологическом будущем.

"Сегодня мы присутствуем на очистных сооружениях Понинковской картонно-бумажной фабрики. Кроме фабрики, здесь также сбрасывают стоки все предприятия и жилой сектор поселка Понинка. Мы прошли долгий, но необходимый путь для того, чтобы эти очистные переоснастить. Собственное финансирование, активная поддержка неравнодушных к проблемам экологии граждан, специалистов, принимавших участие в первом этапе технического переоснащения очистных сооружений помогли полностью выполнить эту работу., – и, слава Богу, у нас все получилось! Надеемся, что это будет способствовать улучшению экологической обстановки в регионе и все будет хорошо", – отметил Руслан Сава.

Напомним:

Понинковская картонно-бумажная фабрика известна тем, что уделяет особое внимание вопросам экологии. В частности, это один из крупнейших отечественных производителей продукции, работающий на вторичном сырье, с утилизацией отходов бумаги. В среднем за год предприятие перерабатывает 96 000 тонн макулатуры, сохраняя леса. Ежеквартально Понинковская картонно-бумажная фабрика платит "экологический налог", в 2019 г. он составил более 2,5 миллионов грн. Ради улучшения экологического состояния местных рек Хомора и Случ, руководство Понинковской картонно-бумажной фабрики начало техническое переоснащение свои очистных сооружений, приобщив к нему экологов и общественных активистов.

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