Покупаешь кофе на АЗК UPG – помогаешь пострадавшим от войны

Средства для адресной помощи компания будет выделять из собственной прибыли по продаже горячих напитков.

Национальная сеть АЗК UPG инициировала акцию "Энергия добра". Благотворительная кампания стартовала в первый день зимы. По ее условиям, часть средств из каждого проданного горячего напитка – это помощь людям, пострадавшим от войны.

UPG предлагает клиентам, которые заехали на АЗК сети заправить авто топливом европейского качества или воспользоваться дополнительным сервисом, стать частицей светлого дела: приумножить энергию добра, в котором сегодня нуждаются тысячи украинцев. Для этого нужно одно: приобрести свой любимый кофе или любой другой горячий напиток на АЗК UPG.

«В трудные времена UPG – вместе со страной и каждым украинцем. Каждый день мы работаем над тем, чтобы сделать все возможное для приближения победы. Наша благотворительная инициатива – о добре. То, на что способен каждый и в чем сегодня нуждаются миллионы украинцев. Мы предлагаем нашим клиентам согреться любимым горячим напитком на UPG и таким образом помочь людям, вынужденным покинуть свои дома. Средства для адресной помощи компания будет выделять из собственной прибыли по продаже горячих напитков.

На фронте и в тылу мы все стоим за своё. Боремся на грани человеческих возможностей, несмотря на всё продолжаем работать, помогаем нуждающимся. Наша сила – в единстве, именно поэтому мы, украинцы, несокрушимы», – рассказала маркетинг-директор компании UPG Надежда Ганулич-Манукян.

Благотворительные средства в рамках реализации этой инициативы сеть АЗК направит на закупку медикаментов для бригад скорой помощи, доставку продовольствия и средств обогрева туда, где в них остро нуждаются, восстановление кровли домов, попавших под вражеские обстрелы, и прочее. Добро постучится в дверь прежде всего тех наших сограждан, которые побывали в оккупации, жителей прифронтовых территорий и семей, вынужденно покинувших дома в поисках безопасности.

Потребности людей, испытавших на себе все ужасы войны, UPG будет определять в сотрудничестве с территориальными общинами страны.

В компании рассказали, что «Энергия добра» – бессрочная благотворительная инициатива: «Мы будем менять инструменты, дополнять инициативу новыми идеями и бороться не только до полной победы, но и в течение не менее сложного периода – восстановления. Обязательно преодолеем эту тьму, ведь добро всегда побеждает!»

Все напитки из кофейной карты UPG готовятся по классическим мировым стандартам. В их основе – специально разработанный для сети и адаптированный ко вкусовым предпочтениям украинцев бленд кофе.

Благодаря альтернативным источникам питания автозаправочные комплексы сети работают даже при вынужденных отключениях электроэнергии. Вы всегда можете взять горячий напиток с собой в тематическом стаканчике или насладиться кофе в фарфоровой чашечке.