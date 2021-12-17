Победитель национальной премии "Выбор Страны 2021" - Строительная компания "Самбуд"

Компания "Самбуд" выполняет широкий спектр строительных и сопутствующих работ, в частности работы из сооружения объектов промышленного и гражданского назначения в соответствии со строительными и архитектурными нормами с использованием современных технологий и материалов.

Осуществляем полный цикл строительный монтажных работ разной сложности из сооружения, ремонта, реконструкции и демонтажа элеваторов, зернохранилищ, агропромышленных предприятий, ферм, фабрик.

Мы предлагаем комплекс услуг из определения потребности клиента, поиск оптимальных решений и инновационных идей, концептуальную разработку проекта и его реализацию.

Залогом нашего успеха есть, в частности, клиентоориентированность. С нами удобно работать, ведь мы всегда готовы идти навстречу клиентам, учитываем их пожелание и способны качественно и вовремя выполнить весь объем работ от изготовления проекта к введению объекта в эксплуатацию.

Мы постоянно расширяем спектр деятельности, развиваемся в своей профессии, беремся за сложные проекты и не останавливаемся на достигнутом.

Всегда приятно осознавать, что твою работу ценят. Премия "Выбор Страны" является результатом достойной оценки нашей работы, которая подтверждает профессионализм коллектива и оправдывает доверие клиентов. Данное отличие мотивирует компанию к дальнейшему развитию и наполняет веры в собственные силы.

Команда излагает искреннюю благодарность за то, что ее работа была высоко оценена и отмечена премией. Это предоставляет воодушевления для дальнейших успехов и новых достижений в своей профессии.

ТОВ "Самбуд" - молодая строительная компания, которая непрестанно развивается, является стабильным и надежным подрядчиком. В работе мы неуклонно придерживаемся основных принципов, а именно:

комплексный подход;

клиентоориентированность;

гарантия качества;

соблюдение сроков;

открытость.

Перед нами стоит огромное количество важных задач для развития, в частности, мы стремимся к расширению производственно-технической базы, которая откроет новое пространство возможностей для выполнения поставленных задач. Ведь наличие необходимого объема собственной техники способствует совершенному выполнению работ в кратчайшие сроки.