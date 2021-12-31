Победитель национальной премии "Выбор Страны 2021" компания ООО "Эсито" – профессионал своего дела

Компания ESITO всегда стоит на защите клиентов от штрафов, неприятных разговоров с налоговыми и другими государственными органами.

Компания ESITO - это профессиональные бухгалтерские услуги на аутсорсе с 2008 года. В истории Компании более 300 успешных проектов. ESITO входит в пятерку лидеров города Киева и в ТОП-15 среди бухгалтерских компаний Украины согласно Национального Бизнес-Рейтинга в 2020, который проводился среди 329 783 украинских предприятий. В 2021 году компания ESITO получила награду «Выбор года 2021» среди бухгалтерских компаний Украины.

В нашей команде главные бухгалтеры только высокого класса с мощным опытом работы в аудиторских и бухгалтерских компаниях. Поэтому мы комфортно сотрудничаем со всеми видами и формами собственности бизнеса.

Фото: esito.com.ua

Компания ESITO всегда стоит на защите своих клиентов от штрафов, неприятных разговоров с налоговыми и другими государственными органами, своевременно узнаем о последних изменениях в Налоговом Законодательстве и быстро на них реагируем. Увеличим финансовые ресурсы компании за счет снижения издержек. Специалисты компании ESITO проведут экспресс-аудит хозяйственной деятельности Вашего предприятия и предложат лучший вариант уменьшения расходов.

Мы уверены в качестве предоставления наших бухгалтерских услуг, поэтому несем финансовую ответственность за свою работу. Сумма ответственности закрепляется в договоре. В случае получения штрафной санкции по вине бухгалтерии, Компания ESITO осуществит оплату штрафа.

Постоянно совершенствуемся.

Фото: esito.com.ua

В 2021г Бухгалтерская Компания ESITO добавила новую услугу: открытие бизнеса в Швейцарии с последующим обслуживанием в швейцарской бухгалтерской компании.

В Бухгалтерский Компании ESITO работает служба помощи предпринимателям. Для получения консультации по вопросам бухгалтерского учета оставляйте заявку на сайте: www.esito.com.ua