По меньшей мере 10 "Шахедов" зафиксировано в ночном небе Беларуси: куда летели

В ночь на 10 ноября во время российской атаки на Украину по меньшей мере 10 дронов-камикадзе типа "Shahed" нарушили воздушное пространство Беларуси. Они пересекали границу, залетали повторно и возвращались в Россию через белорусскую территорию.

Как сообщает мониторинговый Telegram-канал "Белорусский Гаюн", по меньшей мере три беспилотника исчезли на территории Беларуси.

По данным сообщества, дроны проходили через "белорусский коридор" Славутич-Припять, залетали из Чернобыля и Лоева, достигая Мозырьского района. Первый "Шахед" пересек украинско-белорусскую границу в 00:06 10 ноября, двигаясь в направлении населенного пункта Комарин. Следующие дроны залетели в Беларусь в 00:22, 00:44, 00:59, 01:01, 01:40, 02:09, 02:17 и 03:00.

Приблизительный маршрут "Шахедов" в Беларуси / Фото: Telegram

"Часть "шахедов", заходивших в "белорусский коридор", позже разворачивались над Беларусью и летели в обратном направлении. Так один из дронов вернулся на Черниговщину, повторно залетел в Беларусь уже в Гомельском районе и оттуда ушел в Россию", — заявили в сообществе.

В то же время "Белорусские Гаюн" сообщил, что минувшей ночью над территорией Беларуси исчезли по меньшей мере три дрона-камикадзе "Шахед". Первый исчез около 00:51 вблизи Брагина, второй в 01:57 в Мозырьском районе, а третий в 02:09 в Йельском районе.

Всего по данным Воздушных Сил ВСУ, за ночь в Беларусь, Молдову и РФ улетели 10 БПЛА. Авиация не поднималась.

Напомним, что в Молдове обнаружили очередной дрон. Правоохранители и спецслужбы устанавливают обстоятельства инцидента.