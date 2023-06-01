Певица Оля Ракицкая ко «Дню Защиты детей» подняла важную социальную тему про эмоциональную безопасность детей дома

Недавно Оля вернулась в Киев з двумя маленькими детками.

В начале войны, как и большинство мам, костистее выехала из Киева и очень долго сомневалась, когда возвращаться домой, так как уберечь детей от войны - самая главная задача для каждой мамы.

Страшно то, что Оля уже второй раз убегает от войны.

Впервые семья переехала в Киев в 2014 году из Донецка, и через 8 лет они снова должны были оставить родной дом.

Но, кроме физической безопасности, есть еще и эмоциональная безопасность в семье.

Оля не хвастается собственным примером, она просто хочет сосредоточить внимание родителей, что в трудные времена не стоит забывать про эмоциональные отношения в семье.

Тепло и любовь очень нужны деткам.

Очень часто для детей не так страшна война в стране, как война дома между родителями.

Куришев Павел – видео

Песня «Мир у родині» была написана самой Олей спонтанно. Певица говорит, что в песне много собственного детского опыта.

Оля, как будто, оголила собственную душу и вряд ли бы раньше осмелилась появиться в медийном пространстве з такой тяжелой темой, если бы не война и не сильное желание достучаться до родителей.

Ко Дню защиты детей, артистка отсняла трогательное видео с талантливыми детками из УКРАИНСКОЙ КИНОШКОЛЫ при партнерстве Національної гарячої лінії для дітей та молоді, роботу которой обеспечивает ГО «Ла Страда - Україна».

В видео принимали участие талантливые маленькие актеры из Украинской киношколы (UFS).

Песня «Мир у родині» - это откровенное признание певицы про детство и то, как важно беречь детей.

«Мы все помогаем, кто как может.

Помогаем военным, чтобы они защищали нашу страну от наращения, помогаем пострадавшим от войны, но в такие моменты, иногда, мы забываем про самое главное…

Про то, что мир начинается со своей семьи.

И, к сожалению, проблемы детей и подростков, которые склонны к суицидам и депрессиям, связанными с злоупотреблением в семьях, никуда не исчезаю, а наоборот, во время войны, только усиливаются.

И я не хочу молчать про это, потому что сама пережила это в детстве. Нет ничего сильнее, чем эта детская боль.

Моя песня, настолько личная, что мне до последнего момента было страшно демонстрировать её публично.», рассказывает Оля Ракицкая про новую песню и свой творческий период.