Первая оплата криптой в Украине!

Weld Money официально интегрировался с несколькими банками Украины и Европы.

29 октября 2021 команда крипто-стартапа Weld Money провела первую в Украине оплату с помощью своей карты. Транзакция через POS-терминал с помощью кошельков Google Pay и Apple Pay.

До этого повседневные оплаты были невозможны из-за крупных комиссий в блокчейне и несовершенного легального поля в странах СНГ.

Видеопрезентация была опубликована в комьюнити-чатах и на YouTube странице Weld Money, где команда показала, как технически каждый украинец сможет рассчитываться криптовалютой в любой офлайн или онлайн точке.

"Наша первая транзакция стала доказательством того, что платежи криптовалютой в Украине – это возможно, а главное – удобно как для пользователей, так и для бизнесов", – комментирует ко-фаундер Weld Money Алексей Бобок.

Работы по запуску приложения Weld (в мобильной и десктопной версии) находятся в завершающей стадии. Уже создан MVP продукт, который в настоящее время проходит тестирование, и в ближайшие месяцы будет представлен общественности.

Weld Money официально интегрировался с несколькими банками Украины и Европы:

"Мы активно расширяем собственную партнерскую сеть как в Украине, так и за ее пределами, а в ближайшее время мы объявим о партнерстве с одним из ключевых игроков мирового рынка платежей!" – дополняет ко-фаундер Weld Money Алексей Мерецкий.

WebMoney стали первыми, кто предложил легальный вариант для проведения расчетов в любой стране с использованием криптовалюты. Обмен криптовалют происходит в юрисдикциях, где есть соответствующее законодательство, а расчет происходит через привычную карту. Это позволяет использовать такие расчеты для любого торговца в любой стране с использованием технологии Weld Money.

Больше о проекте Weld Money: https://t.me/weldmoney

Команда очень прислушивается к мыслям коммьюнити.

Свои предложения по развитию криптоплатежей вы можете оставить в Телеграмм-чате: https://t.me/weld_ru

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