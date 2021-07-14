Оптимизация логистики с окупаемостью до 6 месяцев

Как компаниям оптимизировать собственные цепочки поставок? Как никогда не иметь проблем с сорванными сроками, недовольными клиентами и партнерами? Как уменьшить количество работников склада и при этом еще и выиграть?

Отвечают Андрей Варибок и Дмитрий Артеменко — основатели компании UIS (Украинские интеллектуальные системы), что с 2015 года занимается созданием продуктов, которые помогают организовать и оптимизировать масштабные логистические процессы. Речь о специальном оборудовании, которое уже успешно внедрили на своих складах такие компании, как "Новая почта", "Rozetka” и несколько десятков других не менее успешных фирм.

Продукт, как следствие ключевых потребностей

На сегодня UIS сотрудничают с масштабными компаниями, однако стать их клиентом может любое предприятие, имеющее в своем распоряжении склад от 1000 кв.м. Каждый предприниматель, имеющий в коллективе курьеров, дистрибьюторов и такой, что постоянно сталкивается с логистическими процессами может сотрудничать с "Украинскими интеллектуальными системами". Решение от UIS стоит в несколько раз дешевле чем у зарубежных аналогов, и начнет окупаться уже через 6 месяцев.

Какие продукты больше всего пользуются спросом?

Так, как большинство компаний не могут позволить себе остановить работу на некоторое время, чтобы внедрить новые системы, специалисты UIS выполняют такие процессы точечно.

Например, популярностью пользуется технология Put to light и Pick by light, что в несколько раз ускоряет и упрощает процессы сортировки и отбора товаров, хранящихся на стеллажах. Система окупается максимум за 12 месяцев, и позволяет сократить персонал, отвечающий за сортировку, минимум вдвое.

Ну и наиболее востребованным и можно сказать основным продуктом UIS есть WMS-система, что полностью оптимизирует всю складскую работу. Весь процесс работы на складе автоматизируется, система разделяет помещение на зоны, в разы упрощаются инвентаризация и переучет. Решаются проблемы с задержкой отгрузок, ведь человеческий фактор теперь ничего не решает. WMS-система также внедряется достаточно быстро, не требует долгого обучения, и окупается в течение первого года использования.

Меньше работников — меньше проблем?

В современных реалиях, компании тратят слишком много средств на персонал, который можно сократить, внедрив на складе соответствующее решение. Ситуацию осложнил и коронавирус и то, что на рынке труда не хватает квалифицированного персонала, как следствие происходит постоянная текучесть кадров.

Технологии автоматизации позволят не только сократить персонал, но и упростить условия его подбора. Если раньше для процессов отбора и сортировки требовался человек с определенными знаниями и навыками, то с технологией Put to light, такой специалист должен просто хорошо знать цифры. Никаких других узкопрофильных знаний ему не нужно, ведь системой очень легко овладеть, и она 90% всех процессов выполняет сама.

В целом, внедрение продуктов UIS длится месяц. Последним проектом компании была выполнен с нуля в течение четырех недель.

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