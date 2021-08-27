Определена "Компания Года 2020" среди ломбардов

Сеть работает на украинском рынке уже 22 года.

Победителем в номинации "Компания года 2020" стала сеть ломбардов "БЛАГО". Организаторы номинации, Всеукраинский отраслево-аналитический центр, отмечают, что победа в конкурсе свидетельствует о высоком уровне услуг и о лидерстве компании на рынке.

"Номинация подтверждает, сеть ломбардов "БЛАГО" является надежным партнером, престижным работодателем и предлагает по-настоящему качественные услуги. Присваивая этой компании награду, мы анализировали надежность и инвестиционную привлекательность предприятия", - заявили в компании-организаторе номинации.

В финучреждении прокомментировали получение престижной награды, отметив, что в компании будут и впредь стремиться самосовершенствоваться для максимально эффективной работы.

"Для нас эта награда - в первую очередь огромная честь и немалая ответственность. Получив награду "Компания года 2020" мы сами себе задали планку, стандарт предоставления услуг, который мы стремимся только улучшать", - подчеркнули в пресс-службе финансовой компании "БЛАГО".

В компании также отметили, что не планируют останавливаться на достигнутом.

"Мы не будем почивать на лаврах. Это не о "БЛАГО", о нас - работать еще больше, еще тщательнее и старательнее", - подытожили представители компании.

Отметим, что сеть ломбардов "БЛАГО" работает на отечественном рынке уже 22 года и включает в себя 328 отделений в 111 городах. Клиентами компании стали уже более трех миллионов украинский.

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