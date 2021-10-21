ООО "БРИОЛЕКС" – Успешная философия бизнеса и путь к победе в Национальной премии "Выбор Страны" 2021!

В Украине клиентоориентированность только набирает популярность. Однако это эволюционная ступень, без которой ни один бизнес не сможет обойтись. Особенно в сегодняшних условиях, очень остро ощущается конкурентная борьба. И выиграть ее смогут только те, кто, кроме качественного продукта, будут предоставлять качественный сервис, кто будет готов найти общий язык с любым клиентом, кто проявит к нему больше внимательности, заботы и человечности, а также порадует результатом.

Именно такой философии, что каждый клиент – это, прежде всего, хороший друг и близкий по духу человек, а не "источник получения финансовой прибыли", придерживается компания "Бриолекс", которая успешно ведет свою деятельность уже более 14 лет. С самого начала компании client service контролируется и культивируется основателями компании "Бриолекс" – Сахро Василием Васильевичем и его супругой Русланой Николаевной.

BRIOLEX – Надежный оптовый поставщик трендовой фурнитуры, элементов и материалов для рукоделия и декорирования одежды напрямую с фабрик-производителей уже 14 лет. В свое время они стали первыми среди поставщиков в Западном регионе, кто предложил настолько большой ассортимент элементов декорирования, более 10000 наименований.

На протяжении всех лет своего существования компания "Бриолекс" развивала свои возможности и активы в рамках специализации, чтобы стать еще лучше для своих клиентов. И в 2021 году она стала победителем в Национальной премии "Выбор Страны".

Как отмечают владельцы, эта награда стала одновременно приятной и ответственной, ведь она мотивирует в будущем приложить еще больше усилий к масштабированию высоких результатов работы не только по таким показателям, как чистый доход, рентабельность активов, долговая нагрузка, доля рынка, средний прирост за 3 года, индекс финансовой устойчивости и рыночной мощности, но и по признанию партнеров, что с "Бриолекс" удобно и приятно работать на всех уровнях взаимодействия.

Уже более 14 лет BRIOLEX движется вперед, сохраняя активные темпы роста.

Вести открыто бизнес, развиваться и продолжать строить прочные партнерские отношения, основанные на честности, уважении, доверии – основная миссия компании.

Самое главное правило в работе – уметь слушать и слышать. Это помогает понять потребности клиента и предложить ему именно то, в чем он нуждается.

В компании не надеются на "одноразовую выгоду" – сверхприбыль от одного заказа. В фокусе интересов – долгосрочное, взаимовыгодное и плодотворное взаимодействие.

На формирование и сохранение именно этих критериев развития компании владельцы инвестируют свое время и направляют все остальные ресурсы. Делают все возможное, чтобы услышать клиента, выявить потребность и предложить качественный и трендовый товар, который расширит его ассортимент продукции и увеличит доходы.

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