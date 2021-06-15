Обзор флагмана Samsung Galaxy S21

Galaxy S21 имеет более интересную внешность по сравнению с предыдущей линейкой.

Не так давно состоялось долгожданное событие, а именно — релиз одной из ярчайших новинок 2021 года Samsung Galaxy S21. Теперь настало время познакомиться с этим чудом в мире "умных" гаджетов. В нашем обзоре специалисты интернет-магазина "Цифра" рассказывают, какие значимые изменения получила модель по сравнению со смартфонами из прошлой серии.

Samsung Galaxy S21: характеристики

Девайс имеет следующие спецификации:

OS — Android 11.

Экран — 6.2 дюйма.

Матрица — Dynamic AMOLED 2X.

Разрешение — 2400 х 1080 точек.

Плотность пикселей — 421 ppi.

Кадровая развертка — до 120 Гц.

Процессор — 8-ядерный Exynos 2 100.

Графический адаптер — Mali-G78 MP14.

ОЗУ — 8 GB.

Встроенная память — 128 или 256 GB.

Основной объектив — тройной на 12 + 12 + 64 МП.

Фронтальная камера — 10 МП.

Запас автономности — 4 000 мАч.

Вес — 171 грамм.

Флагман от Самсунг получил надежную защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. А в список доступных беспроводных подключений вошли протоколы Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC, A-GPS, Glonass и Beidou.

Дизайн гаджета

Galaxy S21 имеет более интересную внешность по сравнению с предыдущей линейкой. Сразу же бросается в глаза доработанный блок главных объективов, границы которого плавно перетекают в торцы корпуса. Глазки камер увеличенного размера теперь смотрятся более солидно. А миниатюрная вспышка вынесена чуть в сторону на крышку гаджета. Что касается расцветок, то смартфон Samsung Galaxy S21 поставляется на рынок в оригинальных оттенках: Phantom Grey, Phantom Violet, Phantom White и Phantom Pink.

Разработчик решил оставить левую грань аппарата пустой. На правом торце обосновалась уже привычная кнопка питания и качелька для настройки громкости. Сверху имеется пара спикеров, а снизу — зарядный коннектор, решетка главного аудиодинамика, дополнительный микрофон и слот под SIM-карты. Разъему для проводной гарнитуры здесь места не нашлось, что отвечает типичным тенденциям последних лет.

Смартфон Samsung Galaxy S21: экран

Гаджет оснащен панелью на 6.2 дюйма с матрицей Dynamic AMOLED 2X. Этот дисплей выдает картинку в разрешении Full HD+. Частота кадров варьируется от 60 до 120 Гц в зависимости от текущих сценариев. Пиксельная плотность экрана составила 421 ppi. Ну а роль защиты от ударных нагрузок играет оболочка Gorilla Glass Victus.

Дисплей Galaxy S21 имеет идеальную цветопередачу и поддерживает опцию тонкой регулировки насыщенности оттенков. Изображение остается четким, независимо от смены угла обзора. Отдельных слов заслуживает крайне плавное переключение интерфейсов, что гарантирует максимально комфортный серфинг веб-страниц, гейминг и просмотр мультимедиа.

Аппаратная платформа

Samsung Galaxy S21 укомплектовали быстрым чипсетом Exynos 2100 на 8 ядер. Процессор выдает тактовую частоту на уровне от 2.2 до 2.9 ГГц. Этот вычислительный модуль работает в паре с мощным графическим адаптером Mali-G78 MP14. На борту смартфона реализовано 8 Гб ОЗУ, а размер хранилища данных составляет в отдельных сборках от 128 до 256 Гб.

На практике модель работает чрезвычайно шустро. По оценкам экспертов, запаса быстродействия здесь с головой хватит еще на пару лет. Такая аппаратная начинка запросто вытягивает свежие игры на повышенных настройках. И даже под самыми серьезными нагрузками на систему корпус девайса остается едва теплым.

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