Образование для профессионалов: GROHE помогает будущим сантехникам стать специалистами

Нехватка квалифицированных специалистов в сантехнической отрасли и рабочих профессиях вообще – это проблема, решить которую призвана социальная инициатива компании GROHE.

Найти профессионального сантехника уже сегодня – просто. На сайте GROHE каждый может легко найти специалиста инсталлятора или шоурум: https://www.grohe.ua/uk_ua/nash-servis/shou-rumy-installjatory.html

Компания GROHE открыла новый образовательный центр для студентов по специальности «монтажник санитарно-технических систем и оборудования». Учебно-технологические классы открыты на базе профессионально-технического учебного заведения в Ивано-Франковске. Уже в 4 городах Украины развернута программа GROHE GIVE. Эта программа является еще одним шагом компании для поддержки профессионального образования и формирования в Украине важного отношения к рабочим профессиям.

Помощь заведениям профессионального образования в Украине

Нехватка высококвалифицированных специалистов по монтажу оборудования делает особенно актуальным внедрение специальной программы в образовательный процесс профессиональных учебных заведений, что позволяет заложить фундамент для благополучного будущего молодежи. Именно поэтому компания GROHE инициировала программу «Профессиональное обучение и образование сантехников-установщиков GROHE» (GIVE).

Вклад GROHE в систему профессионального образования Украины заключается в предоставлении современного оборудования и проведении мастер-классов по специально разработанной программе с международной аккредитацией.

Результаты программы и планы на будущее

На сегодняшний день GROHE уже сотрудничает с образовательными заведениями в Черкассах, Днепре, Киеве, а теперь — и в Ивано-Франковске. Более нескольких сотен студентов в Украине посетили мастер-классы по программе и получили практические навыки на современном оборудовании. А в ближайшие два года компания планирует привлечь к участию в GROHE GIVE по меньшей мере 24 профессионально-технических училища, техникумы и колледжи, чтобы дать возможность еще минимум 5 000 будущим специалистам-сантехникам по всему миру повысить свою квалификацию.

GROHE — один из крупнейших производителей и мировой лидер по продаже сантехнического оборудования. В штате компании более 6000 сотрудников в 150 странах мира. С 2014 года бренд GROHE является частью портфолио LIXIL — ведущего японского производителя сантехники и товаров для дома. GROHE имеет 5 производственных площадок: в г. Хемер (Германия), г. Лаар (Германия), г. Порта-Вестфалика (Германия), г. Албергария (Португалия) и районе Клаэнг (Таиланд).