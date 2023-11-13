Обновление сервиса подбора плоскостей наружной рекламы Outdoor-online.com.ua

В ноябре популярный украинский сервис Outdoor-online.com.ua, предназначенный для подбора мест размещения наружной рекламы по Украине (билборды в Киеве и других городах), обновил интерфейс и систему поиска. Это обновление сделало работу с сервисом еще более удобной и эффективной.

Главные нововведения:

* Оптимизирован поиск по карте Украины. Теперь можно выбирать нужный участок на карте, нажать "Поиск" и сразу увидеть доступные рекламоносители в участке. Это значительно ускоряет процесс подбора подходящих плоскостей.

* Добавлен расширенный поиск и фильтры по критериям: тип рекламоносителя (билборд, ситиборд, ситилайт, скроллер и т.д.), доступные даты размещения, расположение носителей, освещенность и другие важные параметры. Теперь можно за считанные минуты найти именно те варианты, которые необходимы.

* Реализована возможность просмотра выбранных рекламоносителей в Street View. Это позволяет детально оценить окружение каждой конструкции, проходимость людей, видимость, наличие/отсутствие закрывающих объектов и многое другое.

* Появилась функция формирования PDF и Excel презентаций с подобранными плоскостями, включая фотографии объектов, схемы размещения, карты с точными адресами. Это очень удобно при согласовании выбранных вариантов с клиентами.

* На сайте добавлены подробные статьи, и FAQ о том, как грамотно спланировать и реализовать эффективную рекламную кампанию с использованием наружной рекламы. Приведены рекомендации по выбору печатных материалов, особенностей размещения в разных городах, оптимального бюджета и сроков, и многое другое.

Команда сервиса регулярно пополняет базу новыми рекламоносителями и актуальными фотографиями со всех регионов Украины. Это позволяет подбирать самые свежие варианты в любом городе.

Опытные менеджеры Outdoor-online.com.ua оказывают полную поддержку в разработке и реализации эффективных рекламных кампаний с использованием наружной рекламы по всей Украине:

* Помогают определить оптимальные места размещения исходя из целей и бюджета кампании.

* Дают рекомендации по дизайну и содержанию рекламы для повышения эффективности.

* Контролируют процесс размещения и предоставляют фотоотчеты.

* Анализируют результаты кампании и дают рекомендации по дальнейшей оптимизации рекламы.

Таким образом, обновленная версия сервиса Outdoor-online.com.ua предоставляет максимум возможностей для выбора и реализации эффективной рекламной кампании с использованием наружных носителей в любом регионе Украины.