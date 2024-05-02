Новые запчасти или Б/У? Сколько можно сэкономить, если больше вложиться

Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с необходимостью ремонта своего транспортного средства. Перед вами стоит выбор: покупать новые запчасти или прибегнуть к б/у вариантам? Это решение может оказать значительное влияние не только на дальнейшую безопасность и эффективность вашего авто, но и на ваши финансы в долгосрочной перспективе.

Преимущества новых автозапчастей перед Б/У

При покупке новых автодеталей, вы получаете не только сам продукт, но и гарантию от производителя. Это означает, что в случае каких-либо заводских дефектов вы сможете заменить деталь или даже получить возврат средств.

Новые детали, если заказать их через интернет-магазин автозапчастей, служат значительно дольше, что уменьшает потребность в частых ремонтах и заменах, следовательно, снижает долгосрочные расходы на содержание автомобиля.

Сравнение стоимости новых и подержанных запчастей

Инвестирование в новые автозапчасти. существенно повысит безопасность, надежность и эффективность авто. Вот несколько конкретных примеров деталей, на примере популярного среди украинцев Chevrolet Aveo T250, где выгодно инвестировать в новые, а не б/у запчасти:

Тормозные системы. Тормозные диски, колодки и шланги отвечают за критически важную функцию безопасности. Новые тормозные диски обойдутся от 640 грн за диск, б/у - от 250 грн. Электрические компоненты, такие как стартеры и альтернаторы. Электрические компоненты отвечают за запуск двигателя и генерацию энергии. Новый стартер стоит от 2883 грн, б/у - 1111 грн. Подвеска и рулевые системы, включая амортизаторы и рулевые рейки. Новые компоненты подвески и руля помогают сохранить правильное положение колес и стабильность на дороге. Новая передняя амортизационная стойка обойдется от 1328 грн, б/у - от 667 грн.

Долгосрочная экономия

Инвестирование в новые запчасти может показаться дороже в начале, но со временем это снижает потребность в частых и непредвиденных ремонтах. Подержанные запчасти, с другой стороны, хоть и экономят средства вначале, могут привести к необходимости более регулярных ремонтов и даже полных замен, что в конечном счете увеличивает затраты. Поэтому лучше покупать из подержаных деталей. только то что уже не выпускается или не является критическим элементом безопасности (детали салона, кресла, проводка и т.д.)

Значение решаринга

Использование новых запчастей оказывает положительное влияние на остаточную стоимость автомобиля. Автомобили, поддерживаемые в идеальном состоянии с помощью качественных запчастей, сохраняют более высокую стоимость в случае перепродажи.

Тенденции спроса на новые запчасти

Современные потребители все больше выбирают новые запчасти, особенно в контексте растущего внимания к безопасности и долговечности автомобилей. Рыночные исследования подтверждают, что с каждым годом растет спрос на новые технологии и качественные комплектующие. Эксперты авторынка рекомендуют инвестировать в новые запчасти, особенно для критически важных компонентов, таких как тормозной системы и деталей двигателя.