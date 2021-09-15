Наручные часы от MichaelKors – голливудские аксессуары для звёзд

Все еще мечтаете о стильных брендовых часах? Фирменные модели американского бренда MichaelKors позволят всегда выглядеть на высоте. Модный аксессуар от знаменитого дизайнера дополнит любой наряд, добавит ему шика и шарма.

Женская коллекция этого бренда представляет собой изящные и элегантные модели, дизайн которых продуман до мелочей. Надежный механизм внутри, качественные материалы и стильное оформление сделали их одними из самых популярных среди девушек.

Немного о бренде Michael Kors

Майкл Корс – американский дизайнер одежды, парфюмов и аксессуаров. Первые его коллекции появились в 80-ых годах в модном доме Celine. Десяток лет спустя модельер основал собственный бренд и начал выпускать продукцию уже под своим именем. Особое внимание среди всего ассортимента коллекций следует уделить аксессуарам.

Дизайнер прорабатывает каждую деталь для создания уникальных шедевров, которые по достоинству оценили женщины всего мира. Он отдает предпочтение оригинальным образам, которые далеки от скучных шаблонов.

Среди всего ассортимента, который выпускается под брендом MichaelKors, огромная популярность досталась наручным часам. Они отличаются особой элегантностью, шиком и оригинальностью выполнения.

Для кого этот аксессуар?

Изначально женские наручные часы MichaelKors позиционировались, как неизменный спутник деловой дамы. Максимальное количество полезных функций в одном приборе и модное стильное дополнение к образу в виде чудесного браслета – выбор настоящей леди.

Преимущества

Коллекция Майкла Корса насчитывает десятки моделей, среди которых каждая женщина подберет себе подходящий вариант.

Характеристики часов Майкл Корса

Все женские изделия этого бренда оснащены надежным кварцевым механизмом. Он гарантирует ежедневную качественную и бесперебойную работу. Внутри механизм MiyotaMiniChrono.

Циферблат защищен минеральным стеклом CrystalGlass. Оно противостоит механическим повреждениям, ударам и не царапается со временем. С часами можно нырять на небольшую глубину без акваланга. Брызги воды и незначительное давление под водой не повредят герметичный корпус.

Модели оснащены качественным хронографом, который сможет измерить каждую секунду, если это будет нужно. Три маленьких циферблата на основном добавляют изделию оригинальности и делают его более интересным.

Ремешок выполнен в виде металлического браслета из нержавеющей стали. Звенья снимаются, поэтому можно подкорректировать его длину. Застежка в виде клипсы быстро и легко соединяет браслет. Она незаметна и очень удобна в использовании.

Управлять хронометром, изменять дату и прочие настройки можно боковыми кнопочками, которые крутятся.

Сколько стоят часы MichaelKors и где купить?

Проблема получения оригинального товара в наше время, как никогда, актуальна. Интернет наполнен подделками. Настоятельно рекомендуем заказывать изделия исключительно на официальном сайте DEKA.UA. Там предложен оригинальный товар с соответствующими документами и качеством.

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