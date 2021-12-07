В настоящее время наркотическая зависимость стала серьезной проблемой для человечества. Употребление наркотиков любого вида быстро превращает человека в раба, делает его неспособным принимать адекватные решения.

Существует несколько способов избавления от этой зависимости, которая приносит столько проблем наркоману и его близким. Наркологическая клиника (Киев) – лучший вариант, так как услуги оказывают профессионалы своего дела, которые помогают вернуться к полноценной жизни.

Что такое наркологическая клиника

Родителям или другим родственникам наркозависимого человека необходимо знать все признаки употребления наркотиков, так как зависимость в большинстве случаев возникает в подростковом возрасте, когда дети хотят стать взрослыми, берут пример со своих друзей, которые употребляют наркотические средства. У людей, принимающих наркотики, расширяются или сужаются зрачки, наблюдаются нарушения в работе вестибулярного аппарата, что выражается в пошатывании, спотыкании при ходьбе. Нужно осматривать и руки: запястья, локтевые сгибы, зоны между пальцами. Наркоманы не проявляют интереса к происходящему вокруг, могут быть агрессивными, когда начинается "ломка".

Если наркотическая зависимость находится в начальной стадии, можно избавиться от нее при помощи трудотерапии. Главное, чтобы рядом с больным всегда находился человек, который контролировал бы процесс выздоровления.

Лучшая терапия – комплексная. Она должна быть и медикаментозной, и реабилитационной для устранения психологических проблем. Подбор корректной схемы лечения проводится индивидуально с учетом проведенных инструментальных исследований и собранных анализов.

Особенности, преимущества, современное лечение в клинике "МедикоМенте"

При попытке вылечиться от наркомании одна из основных проблем – окружение. Обращение в стационар – наиболее правильное решение. Выбирая клинику "МедикоМенте", вы получите такие плюсы:

круглосуточное наблюдение врача;

возможность посещения, как врачей общего профиля, так и узкоспециализированных специалистов при необходимости;

комплексное лечение, которое направлено на борьбу с зависимостями физического и психического типов;

бесплатная первичная консультация;

подбор медикаментозных средств и реабилитационных техник индивидуально на основе сделанных анализов и проведенных инструментальных исследований;

предоставление максимально комфортных условия для проживания на момент лечения;

разработка режима сна и отдыха, посещения требуемых процедур, полноценное питание для более быстрого выздоровления.

Обращение в клинику "МедикоМенте" является вашей возможностью навсегда избавиться от наркотической зависимости. Комплексное лечение опытными врачами поможет вернуться к полноценной жизни.