Модные тенденции при выборе букета в подарок

И каждый год флористы компании Flowers.ua придерживаются новых трендов при составлении букетов, чтобы радовать клиентов невероятными композициями. Цветы могут выразить целый спектр чувств, начиная от симпатии, заканчивая благодарностью и сочувствием. Сделав правильный подарок, вы сможете преобразить самый обычный будний день адресата в праздничный.

Модные цветочные тренды сезона 2022

Главной тенденцией флористической моды в 2022 году является утонченный минимализм. Также продолжает удерживать позиции первенства демократичный эко стиль. Букеты цветов https://flowers.ua/ru/bukety-tsvetov не должны быть чрезмерно кричащими, пестрыми и объемными. Касаемо количества растений в букете, можно сделать исключение, разве что, в пользу 101 розы. Подобный подарок тронет до глубины души каждую девушку, а также есть определенная категория поводов, по случаю которых заказать доставку масштабной композиции станет самым выигрышным вариантом (например, юбилей, годовщина отношений или круглая дата ведения успешного бизнеса).

Модными признаны букеты, в которых главной акцентной точкой выступает один цветок. Это может быть самый пестрый, пышный или эффектный бутон. Также не утрачивают популярности монокомпозиции с растениями одного сорта или бутонами в одной цветовой палитре. Особенно привлекательно в монобукетах смотрятся пионы, розы, орхидеи.

Минимализма стоит придерживаться и в отношении упаковки. Откидываем все роскошные варианты и останавливаемся на приглушенных тонах. Умеренность - вот основной принцип при оформлении композиций. Также допускается (и поощряется) легкая небрежность. Флористы Flowers.ua уже который год отдают предпочтение крафтовой бумаге, декоративной сетке или прозрачной кальке. Упаковка должна быть вспомогательным, а не главным элементом, который будет отбирать большую часть внимания.

Примеры трендовых композиций

Необычно смотрятся цветочные композиции, в которых сочетаются цветы со свежими фруктами или со сладостями. Например, отличным подарком станет плетеная корзина с белыми розами, печеньем макарон и апельсинами.

Если вас пригласили на день рождение и вы хотите сделать запоминающийся подарок, отдавайте предпочтение композициям в оригинальной упаковке. Например, цветы в коробке https://flowers.ua/ru/cvety_v_korobke смотрятся очень стильно и необычно. Более того, подобная упаковка продлевает жизнь растениям, является достаточно крепкой, поэтому к цветам можно приложить конфеты или небольшую плюшевую игрушку. Сама композиция может включать самые обыкновенные полевые цветы, но благодаря умело подобранному оформлению, подарок будет выгодно отличаться на фоне других. Также кроме живых цветов можно дополнить композицию сухоцветами или декоративной зеленью. И не забудьте о праздничной открытке с вашими теплыми словами. Что бы вы не выбрали, флористы компании Flowers.ua с радостью придут к вам на помощь и помогут подобрать самый подходящий презент.