Мобильное приложение от "Быстрозайм": займы всегда на 10% дешевле 

Для того, чтоб упростить пользование услугами “Быстрозайм”, разработчики создали мобильное приложение, которое доступно для владельцев смартфонов.

Основными преимуществами мобильного приложения являются:

Удобство и скорость работы. По статистике, около половины украинцев пользуются мобильными приложениями, так как это удобнее и эффективнее выполняют задачи.

Доступность. Если вам срочно нужны деньги, для этого достаточно включить свой смартфон и воспользоваться приложением “Быстрозайм”.

Но это еще не все! Для новых и уже существующих пользователей приложения “Быстрозайм” запускает постоянную акцию - оформи займ через приложение - получи 10% скидку.

Вы можете на собственном опыте убедиться, как быстро и просто можно получить кредит через мобильное приложение. Для этого нужно всего лишь:

Установить приложение; Выбрать сумму до 15 000 гривен; Заполнить анкету и подать заявку;

И уже через 10 минут на карту поступят деньги в случае позитивного решения.

Кроме того, брать займы в приложении - всегда выгоднее на 10%. Только представьте: вы оформляете займ быстрее, удобнее, так еще и с ощутимой скидкой. И все это благодаря мобильному приложению от “Быстрозайм”.



Для того, чтоб получить скидку 10% вам всего лишь необходимо скачать и установить приложение “Быстрозайм”, оформить займ и вы получите займы на 10% дешевле. Скидка будет автоматически применяться, как только займ будет оформлен. Вам не нужно будет совершать никаких лишних действий. Если у вас уже есть “Быстрозайм” в вашем смартфоне, вам просто необходимо оформить займ через приложение и получить 10% скидку. Если у вас уже есть промокод на скидку 10%, который вы получили ранее, то скидка будет суммироваться с уже имеющейся.

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