Мини гостиница "Жемчужина" - комфорт по доступной цене

Если вам приходится часто ездить в разные районы Киева — попробуйте выбрать сеть мини отелей "Жемчужина".

Это означает, что в любой гостинице "Жемчужина", независимо от района города, вы получите тот же набор услуг за довольно-таки небольшие деньги. Здесь очень удобно остановиться семьей — номеров немного, однако площадь номеров достаточно комфортная. Если вы путешествуете в одиночку — в "Жемчужину" вы также сможете легко добраться, ведь все районы расположения имеют отличные транспортные решения.

Несмотря на причины прибытия в Киев — лечение, отдых, дела — в этом отеле вы найдете все, что нужно для качественного отдыха после активно проведенного дня. Отели Киева принимают очень хорошо — это одна из тех форм сервиса, которые постепенно создают имидж города как уютного и качественного.

Почему стоит выбрать мини-отель "Жемчужина"

Гостиницы Киева предлагают своим гостям отдых на любой вкус. Можно выбрать большой отель с множеством номеров для конференции или семинара, или маленький и уютный — для семейного отдыха. Появилось также много хостелов, где за совсем небольшие деньги вы можете гарантировать себе кровать на ночь в дормитории — комнате на 10-12 человек. В любой отель Киев добавляет свой собственный колорит — ведь это столица. Однако все чаще предпочтения гостей города склоняются к выбору мини-отелей типа "Жемчужина" — именно здесь их ждет уют и комфорт по очень приятным ценам.

Где можно найти мини-гостиницы "Жемчужина"

Сейчас сеть охватывает два весьма важных района Киева — Оболонский на правом берегу, и Деснянский — на левом берегу Днепра. Именно здесь действительно качественные услуги весьма востребованы. Оба варианта расположены довольно близко от основных транспортных магистралей города.

На какие услуги могут рассчитывать гости

Конечно, это мини-отель, и он не ставит себе целью удовлетворить все самые невероятные потребности туристов. Однако каждый гость всегда может рассчитывать на:

умеренные цены;

чистые комнаты;

качественную и комфортную мебель, приятное постельное белье;

качественную и удобную сантехнику в ванной комнате;

возможность сделать себе кофе или чай прямо в номере;

кабельное ТВ и бесплатный Wi-Fi;

возможность воспользоваться утюгом, холодильником или микроволновой печью;

места для хранения личных вещей;

доброжелательное и профессиональное отношение персонала.

Бронируйте номера онлайн заранее. Мини-отель "Жемчужина" всегда рад принять гостей и обеспечить их всем необходимым для качественного и спокойного отдыха. Воспользуйтесь услугами "Жемчужины" один раз — и вы останетесь ее постоянным поклонником.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку