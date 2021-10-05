Какую игрушечную машинку выбрать для ребенка

Всем детям интересны игрушечные машинки, с которыми можно придумать большое количество разных игр.

Игрушки на колесиках подходят не только мальчишкам, но и девчонкам. Многие малыши с радостью готовы занять свое время игрушечными зверушками, которых можно катать по полу.

Разновидности

Разнообразные машины для малышей могут различаться по материалу, дизайну и дополнительным функциям. Все игрушки можно поделить на несколько групп:

Развивающие. Модели в виде машин скорой помощи, полицейских и пожарных автомобилей есть в коллекции многих малышей. С их помощью можно рассказать в интересной форме, чем занимаются люди различных профессий, как они управляют транспортом.

Каталки. Такими машинками ребенок может играть на ходу. Он может взять ее с собой в детский садик или на прогулку. Во время ходьбы малыш сможет катить игрушку перед собой.

Грузовики. В песочнице ребята любят играть с грузовичками. На таких машинках можно перевозить песок, чтобы потом строить различные сооружения. С такой игрушкой можно играть и в домашних условиях.

Машинки в виде животных. Они могут быть оформлены по-разному – в виде птиц, рыб, слонов, собачек, котиков, крокодилов. Такие игрушки пользуются особой популярностью у мальчиков и девочек до 4 лет.

Обычные машинки. С обычными машинками можно придумать массу разнообразных игр – погони, автомойка, поездка к бабушке.

Как выбрать

На современном рынке представлен большой ассортимент игрушек для детей. Модели отличаются размерами, расцветкой и дополнительными возможностями. Выбрать подарок для ребенка несложно, так как малыша легко порадовать и удивить. Но нужно учесть несколько моментов:

В первую очередь стоит обращать внимание на качество сборки. Хорошая машинка сможет прослужить ребенку значительно дольше, чем дешевый некачественный аналог.

Совсем маленьким детям не стоит приобретать дорогие машинки, так как малыши их могут быстро сломать. Для детей до 6 лет отлично подойдут пластиковые модели с кузовами для перевозки песка.

Самым маленьким ребятам будет интересно играть с машинками в виде разных птичек и животных.

Машинка станет прекрасным подарком на любой праздник. Игрушку можно упаковать в красивую обертку. Если малыш увидит яркую коробку с большим бантом, то он непременно обрадуется презенту и захочет его открыть.

В обычные дни не обязательно упаковывать подарок в виде машинки. Красивая игрушка подарит ребенку приятные эмоции. Ему не придется думать, чем себя развлечь, и на какое-то время его внимание будет приковано к новой игрушке на колесиках.

Советы и рекомендации

За каждой игрушкой необходимо ухаживать, чтобы она смогла радовать ребенка дольше. Машинки нетребовательны в уходе, поэтому и пользуются большой популярностью.

Есть только одно важное правило, которое нужно выполнять, чтобы не нанести вред здоровью ребенка. После каждого похода с игрушкой на улицу ее рекомендуется мыть. Малыши склонны тянуть игрушки или пальцы в рот, поэтому все окружающие предметы должны оставаться чистыми.

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